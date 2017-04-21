В клубе «Джахони Андеша» при Академии наук Таджикистана состоялось обсуждение научного труда таджикского ученого, кандидата физико-математических наук Тоира Раджабова «Теория о различии в натуре живых существ. О возможных закономерностях в различии натур, менталитетов и способностей людей».

В своем выступлении Раджабов ознакомил присутствующих с кратким содержанием книги и рассказал о причинах, по которым автор обратил свое внимание к данной теме.

Целью исследования было изучение различий между людьми, группами людей, нациями и народами, которые нередко становятся причинами разногласий, конфликтов и даже войн.

Монография Раджабова «Теория о различии в натуре живых существ» была презентована в Лондоне на фестиваль-форуме «Open Eurasia and Central Asia Book Forum and Literature Festival - 2016». В рамках данного форума Тоир Раджабов был избран членом Лондонской Гильдии «Eurasian Creative Guild».

Лондонское издательство Hertfordshirepress предложило свои услуги по переводу на английский язык, рецензированию, печати, рассылке в научные центры и распространению книги Раджабова, однако дальнейшее продвижение его работы нуждается в определённой материальной поддержке. Если труд учёного будет опубликован в Лондоне, то это, несомненно, будет способствовать повышению имиджа таджикской науки в мировой научной среде.

Математическое моделирование

Профессор Абдумумин Шарифов, говоря о результатах исследования по сопоставлению натуры живых существ, особенно людей разных наций и рас, отмечает, что различия имеются в натурах братьев и сестер, группах людей, представителей разных народов и национальностей.

«В исследованиях Раджабова эти отличия рассматриваются не как случайные, а как системные с определенными закономерностями, отвечающими потребностям природы и общества. Такую систему создала сама природа, - говорит ученый. - Предложена теория, согласно которой определяется, почему у разных людей и народностей разные способности и наклонности. Например, известно, что у людей африканского происхождения хорошо развита ловкость, техника и координация движения, что позволяют им проявлять хорошие спортивные качества».

В работе Раджабова делается вывод о том, что общественные различия между людьми, нациями и народами существуют от природы, и эти различия призваны тем, чтобы одни люди или одни народы дополняли других. Наличие различий в натуре людей предполагает формирование разных менталитетов и приводит к появлению разных традиций. У каждого народа или отдельной нации формируются общественные законы и нормы в соответствии с их менталитетом и натурой. Слепое, механическое распространение и применение законов и норм, разработанных для одних народов по отношению к другим народам, могут привести к нежелательным, порой, трагическим последствиям.

Последовательное и более динамичное развитие естественных наук в прошлые века достигнуто благодаря математизации природных закономерностей. В своих исследованиях Тоир Раджабов осуществил математическое моделирование закономерностей гуманитарных наук, например, в социологии.

Так, в главе «Уровень развития общества в зависимости от психологических качеств его членов», предложена математическая модель для описания уровня научно-технического развития общества в зависимости от натуры его членов, что позволяет количественно оценить состояние исследуемого общества.

Законы для людей должны быть разными

Первая глава работы посвящена изучению и классификации мотивационных качеств в натуре людей. Под мотивационными качествами в натуре людей понимается комплекс чувств, ощущений, эмоций и других качеств, которые побуждают и принуждают к совершению действий, обеспечивающие жизнедеятельность живого существа и выполнению определенных функций в рамках экосистемы. Мотивационные качества для человека должны обеспечить следующее:

- физическое (биологическое) существование человека;

- социальное существование человека;

- познавательно-творческую деятельность человека;

- религиозно-мистические потребности человека;

- духовные потребности человека

В выступлениях участников обсуждения было отмечено, что естественные науки в своем развитии достигли фантастических результатов, что нельзя сказать о достижениях общественных наук. Последние заметно отстают, в силу чего происходящие в мире события оказываются неожиданными, застают всех врасплох. Роль науки должна заключаться в изучении явлений, в анализе их прошлого и предсказании будущего. В этом смысле общественные науки нуждаются в более активных глубоких исследованиях, например, могут использовать достижения точных наук. Одним из достижений естественных наук в последние несколько десятилетий является использование способа математического моделирования. В данной работе сделана попытка написать математическое выражение, позволяющее моделировать влияние психологических качеств и менталитета членов общества на его научно-технический прогресс. Этим сделана попытка внедрить в словесные рассуждения общественных наук аналитическую конкретику.

В числе выводов приведено следующее:

- все живые существа, в том числе человек являются частью природы и по отношению к ним работают принципы природы;

- природные различия между людьми, народами и нациями априори существуют, и они призваны дополнять людьми и народами друг друга;

- из-за наличия природных различий между нациями и народами одни и те же общественные законы и нормы не могут одинаково успешно работать для разных народов и наций. В каждом народе работают свои механизмы, соответствующие менталитету его людей. Особое внимание должно уделяться вопросу интеграции и миграции народов.

По завершению, выступившие отметили, что научная точка зрения, изложенная в книге «Теория о различии в натуре живых существ. О возможных закономерностях в различии натур, менталитетов и способностей людей» представляет собой совершенно новый взгляд на природу человека, и она откроет дополнительные возможности в познании натуры человека. Было предложено организовать обсуждение данной темы и ее результатов в более широком круге ученых и специалистов.

…В обсуждении в Академии наук приняли участие ученые, студенты, любители науки и журналисты.