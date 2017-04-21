В Астане завершилось заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Прошедшие переговоры стали завершающим этапом подготовки встречи Совета глав государств, входящих в организацию, которая намечена на 8–9 июня. Как сообщают «Известия», обсуждался также и процесс полноформатного членства Ирана в ШОС. Но по данным российского издания, это вызвало вопросы у Таджикистана.

Индия и Пакистан

Открывая сессию СМИД ШОС, глава казахстанского внешнеполитического ведомства Кайрат Абдрахманов подчеркнул важность углубления сотрудничества в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Также он обратил внимание на завершение процесса оформления членства в ШОС Индии и Пакистана.

Этой темы после завершения заседания коснулся глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что участники рассмотрели пакет документов, которые будут вынесены на одобрение глав государств в июне.

— Прежде всего, конечно, это решения, которые завершают процедуру оформления полноправного членства в ШОС для Индии и Пакистана. Без преувеличения это событие историческое, — отметил Сергей Лавров.

Эксперт «Валдайского клуба», директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО(У) МИД России, руководитель департамента международных отношений ВШЭ Александр Лукин пояснил «Известиям», что оформление членства Индии и Пакистана станет важнейшей вехой в развитии ШОС.

— Это будет первое расширение организации. К ней присоединятся две крупные страны. То есть она станет гораздо более влиятельной и весомой. Кроме того, до сих пор ШОС называли структурой по координации взаимодействия России и Китая в Средней Азии. Несмотря на то что все решения в организации принимаются на консенсусной основе, влияние Москвы и Пекина по понятным причинам в ней больше. Принятие Индии позволит сделать ШОС гораздо более многосторонней. Нью-Дели внесет большой вклад как в развитие экономического сотрудничества, так и в стабилизацию ситуации в регионе, — отметил Александр Лукин.

Проблема Ирана

Если вопрос членства Индии и Пакистана — дело решенное, то привлечение к работе ШОС Ирана остается в подвешенном состоянии. В своем приветственном слове Кайрат Абдрахманов отметил важность принятия в организацию Исламской Республики, которая на данный момент является страной-наблюдателем. Сергей Лавров также сказал, что Тегеран «решил вопросы, связанные с санкциями по линии Совета Безопасности [ООН]; теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС».

— Мы рассчитываем, что в Астане в июне главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена тоже запустить, — сказал Сергей Лавров.

Как рассказал «Известиям» источник в российской делегации, все члены ШОС, кроме Таджикистана, поддерживают привлечение Тегерана к более глубокой работе в рамках организации.

— Позиция Душанбе объясняется тем, что иранские власти в свое время укрыли у себя одного из таджикских исламистских оппозиционных лидеров. В руководстве республики считают, что таким образом Тегеран пытается пошатнуть позиции нынешних властей. Но это совсем не так, — сказал источник.

По словам собеседника, принятие в ШОС Ирана могло бы вывести организацию на качественно новый уровень.

Сирийский кризис

Ситуация в Сирии стала предметом обсуждения не только в ходе переговоров Сергея Лаврова и Ван И, но и во время заседания СМИД ШОС. Об этом рассказал сам российский министр. Он отметил, что участники сошлись в безальтернативности политического урегулирования конфликта в этой ближневосточной стране, а также необходимости поддержания перемирия.

Российский министр пояснил, что Москва добивается того, чтобы круг участников соглашения о прекращении огня расширился за счет новых группировок вооруженной оппозиции.

— Параллельно, конечно, процесс осложняется тем, что идет и обратный процесс, когда те, кто поддерживает террористическую организацию «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России. — «Известия»), пытаются вовлечь в ее ряды дополнительные вооруженные отряды, тем самым оторвать их от астанинского процесса, — сказал Сергей Лавров.

О чем еще говорили

Российский министр рассказал, что в ходе заседания СМИД ШОС был рассмотрен ряд вопросов, касающихся сотрудничества по линии силовых ведомств, в гуманитарной сфере и вопросах экологии. В частности, речь шла о проекте конвенции о противодействии экстремизму, подготовке антинаркотической стратегии ШОС и программе действий по ее реализации. Кроме того, обсуждалась и готовящаяся конвенция о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и проект межправительственного соглашения о функционировании Университета ШОС, который объединит 80 вузов стран — членов организации.