Начальник международного департамента Федерации футбола Таджикистана Давлатманд Исломов назначен новым генеральным секретарем ФФТ.

35-летний Давлатманд Исломов работает в структуре Федерации футбола Таджикистана с 2004 года, сообщает пресс-служба ФФТ. Начинал работу Исломов на должности ведущего специалиста международного отдела.

Более десяти лет возглавляет международный департамент ФФТ.

С 2011 года является комиссаром Азиатской футбольной Конфедерации. За шесть лет работы комиссаром АФК обслужил более 60 матчей самого различного уровня.

На днях Исломов назначен комиссаром на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК-2017 в квартете «С» между клубами «Зоб Ахан» (Иран) и «Аль-Айн» (ОАЭ).

Президентом Федерации футбола Таджикистана является нынешний мэр Душанбе Рустам Эмомали.