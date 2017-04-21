Какие проблемы мучают жителей столицы, и какие из них необходимо решать в первую очередь? Этот вопрос мы изначально хотели задать главам районов, но говорить об этом они отказались…

Начиная с сегодняшнего дня, раз в неделю «Азия-Плюс» опубликует по одному видео со всех четырех районов города Душанбе. Мы не претендуем на глубокий анализ ситуации, мы лишь поверхностно покажем, как выглядят наши дома и улицы и что о благоустройстве города думают сами жители.

…В январе после назначения новых руководителей столичных районов, мы попросили их рассказать о ближайших планах на своих должностях, проблемах волнующих столичных жителей и путях их решения. Но они отказались. Тогда мы решили сами выйти в город, поговорить с жителями и через объектив камеры увидеть эти, пусть и локальные проблемы.

Для района Исмоила Сомони, где расположено большинство государственных структур, министерств и ведомств, это, прежде всего разбитые тротуары или их отсутствие. Оставленный в пакетах мусор у подъездов, водостоков и обочин.

По мнению душанбинцев, источником грязи являются новоиспеченные жители столицы и бескультурная молодежь.