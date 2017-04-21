В столице Таджикистана продолжают менять названия объектов, построенных при прежнем столичном градоначальнике и имеющих в своих названиях слово «Пойтахт». В переводе с таджикского на русский – Столица. Нынешний мэр названия объектам дает более разнообразные.

Решением мэра Душанбе Рустама Эмомали торговый центр «Пойтахт-90» переименован в «Бозори Мехргон». Другим решением столичного градоначальника парк «Пойтахт» получил название «Культурно-развлекательный парк Хайём».

Столичный «Наврузгох», находящийся рядом с ипподромом, ранее названный как «Столичный спортивный и культурно-развлекательный комплекс Наврузгох», лишился в своем официальном названии слова «пойтахт». Из официального названия Столичного Дворца молодежи также по решению Рустама Эмомали убрано слово «Столичный». Теперь официальное название этого объекта «Дворец молодежи».

Ранее Рустам Эмомали переименовал столичный телеканал «Пойтахт» в ТВ «Душанбе». Та же смена названия постигла столичную гостиницу «Пойтахт». Теперь она называется «Душанбе».