Таджикские туристические компании освобождены от уплаты налога на прибыль в первые пять лет своей деятельности. От этого налога и таможенных выплат также освобождены ввозимое в страну оборудование и стройматериалы для туристических объектов.

Поправки об освобождении от налогов и таможенных сборов были внесены 21 апреля нижней палатой таджикского парламента в Налоговый и Таможенный кодексы РТ.

По словам замминистра финансов РТ Джамшеда Нурмахмадиёна, поправки направлены на дальнейшее развитие туристической отрасли, создание туристической инфраструктуры, улучшение качества обслуживания, привлечение инвестиций и создание туристических зон.

Он пояснил, что в соответствии с внесенными поправками в Налоговый кодекс туристические компании освобождаются от уплаты налога на прибыль в первые пять лет своей деятельности. Уже действующие компании, срок государственной регистрации которых еще не достиг пяти лет, также могут воспользоваться этой преференцией. К примеру, зарегистрированная 1 января 2014 года компания освобождается от уплаты налога на прибыль до 1 января 2019 года. Данная поправка также будет касаться индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензии на предоставление туристических услуг.

Нурмахмадиён отметил, что на данный момент в Таджикистане зарегистрировано 89 туристических компаний. Под налоговые послабления подпадают 24 компании.

Также, согласно внесенным поправкам в Налоговый кодекс, ввозимое в республику оборудование и строительные материалы для туристических объектов (гостиниц, курортов, санаториев, туристических центров и т.д.) освобождены от уплаты налога на прибыль.

В соответствии с принятыми депутатами поправками в Таможенный кодекс ввоз оборудование и стройматериалов для туристической инфраструктуры освобождается от таможенных выплат.

Перечень туристических компаний, объектов, наименований и численность ввозимого оборудования и стройматериалов будет утверждена правительством республики.

Предоставление вышеуказанных льгот для дальнейшего развития туризма поручил правительству президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 декабря в ходе своего ежегодного обращения к парламенту страны.

Глава Таджикистана тогда поручил в 2017 году создать при правительстве РТ отдельную структуру в сфере туризма. На данный момент туристическая отрасль управляется Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ.