Жители поселка Оби-Гарм с начала апреля живут в «общественном помещении», которое до недавних пор было мечетью. На их дома обрушился оползень, они частично разрушены; дорогу к ним стихия тоже размыла. Власти говорят, что об опасности людей предупреждали; а те утверждают, что предупредили их слишком поздно.

В общем, все в «лучших» традициях таджикского осенне-весеннего сезона….

«“Самое главное доказательство патриотизма - чтить свою Родину и нацию”. Эмомали Рахмон», - написано на плакате, аккуратно прибитом на стене помещения, которое до недавних пор служило жителям поселка Оби-Гарм мечетью. После перерегистрации религиозных объединений в 2015 году это здание превратилось в «общественное помещение», а с начала апреля тут живут 50 человек – женщины (в том числе и беременные), мужчины, старики и дети.

Asia-Plus Лозунги на плакатах не спасают положения: женщины, рассказывая о своих мытарствах, срываются на слезы

Все они из местечка, которое в поселке Оби-Гарм называют «Дачами»; 3 апреля на него сошел оползень, дома были частично разрушены, дорогу к ним тоже размыла стихия.

Ни высокопарные лозунги на плакатах, ни относительно большое помещение, где жители «дач» нашли себе приют, не спасают положения. Женщины, рассказывая о своих мытарствах, то и дело срываются на слезы, мужчины тяжело вздыхают.

- Местные власти приходили, да какой от них толк? Сказали, что написали в правительство, ждут ответа; обещали, что помогут, но когда и чем – неизвестно. Ночью тут холодно, дети в школу не ходят. Сколько мы можем тут жить? А мы еще своих сыновей в армию добровольно отдаем, - говорит Нуриниссо Бахадурова.

Другие жители вспоминают, что о своих планах местная администрация им все-таки сообщала.

- Обещали, что дадут по три тысячи сомони, и то не всем, а только тем людям, чьи дома полностью разрушены, и еще дадут земельные участки в горах. И что делать с такой компенсацией? Дом себе на нее точно не построишь, - говорит Имом Мирзоев.

По словам местных жителей, полностью оползень разрушил четыре дома, остальные – частично; кроме того, население лишилось подсобных помещений и скотины. Кстати, пострадавших расселили не только здесь, но и в средней школе неподалеку; это все те, кому негде было жить, другие нашли приют у родственников. В общем, в местечке «Дачи» пострадало 30 домохозяйств.

«Буханки хлеба нам никто не привез»

«Дачами» место, на которое обрушился оползень, называют неспроста. Дело в том, что до 90-х годов здесь действительно были расположены именно дачные участки специалистов Рогунской ГЭС. В 90-е годы они разъехались, участки купили себе жители из поселка Оби-Гарм, но в отличие от бывших хозяев стали жить здесь постоянно.

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- Я живу тут 30 лет, и все это время не было никаких оползней, никто не говорил о том, что мы живем в опасном месте, - рассказывает житель поселка Раджабали Салихов. – Правда, в прошлом году пошли разговоры, что поселок может пострадать, а в этом году нас предупредили всего за два дня до того, как сошел оползень.

Мужчина говорит, что на предупреждение об опасности люди среагировали и накануне схода оползня в поселке почти никого не осталось и человеческих жертв, к счастью, удалось избежать. Но за такой короткий срок люди не успели собрать весь свой скарб и продукты питания, которыми в горных кишлаках, как правило, запасаются на длительное время.

- Мука, рис, масло – все осталось в поселке, добраться туда мы не можем, дорогу размыло, и вот сидим тут без денег, без еды. Буханки хлеба нам никто сюда не привез, - рассказывает он.

- А кто к вам приезжал после схода оползня?

- Приезжали специалисты из КЧС, они составляли списки пострадавших; приезжали местные власти - обещали, что нам помогут, но пока никакой помощи мы не видим. А вчера наши женщины ездили в Рогун, к председателю, жаловались, но тоже пока никаких изменений, хотя все обещают помочь.

Между тем, по официальным данным Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, «3 апреля 2017 года оползень сошел на одну из улиц поселка Оби-Гарм, в результате чего было частично перекрыто русло реки Кундаланг и подтоплено несколько жилых домов».

А в это время… Председатель Рогуна сажает деревья

С намерением получить комментарий от руководства администрации Рогуна, к которому относится пострадавший поселок, мы отправились в этот город. Однако после обеда на рабочих местах никого из руководителей не нашли. Сотрудники администрации объяснили нам, что «председатель Рогуна сажает деревья».

- Сажает деревья?!

- Ну да, он руководит процессом…

Они же обещали, что председателя мы обязательно встретим, выезжая из города, но по дороге мы никого не нашли.

Тогда мы обратились в КЧС, к начальнику управления защиты населения и территорий, полковнику Джамшеду Камолову.

- Территория, на которую сошел оползень, не предназначена для круглогодичного проживания, это дачные участки, но люди стали жить там постоянно, а это значит, вели хозяйство: сажали огороды, поливали и прочее; эти, а также другие, природные факторы привели к стихии, - объясняет он.

По его словам, такие случаи встречаются повсеместно, так как в республике недостаточно земель для постоянного проживания и люди селятся на опасных участках.

- В 2010 году правительство утвердило порядок переселения экологических мигрантов. В соответствии с этим документом сначала должна быть создана специальная комиссия, которая обследует местность на предмет опасности, затем составляется заключение, и на его основании готовится список жителей, которых необходимо переселить. Люди получают статус экологических мигрантов, что дает им право рассчитывать на земельные участки и льготные кредиты по линии «Амонатбанка», - объясняет он.

Камолов говорит, что иногда жители поселков, расположенных в потенциально опасных местах, отказываются от переселения, но с такими людьми необходимо работать.

Asia-Plus Люди не успели вывезти весь свой скарб

За более подробной информацией о переселении экологических мигрантов полковник посоветовал обратиться в Министерство труда, миграции и занятости населения РТ, в управление по миграции, которое и курирует эти вопросы. Начальник этого управления Моёншо Махмадбеков сообщил «АП» по телефону, что отвечать на вопросы, связанные с этой темой, - в компетенции замминистра, который в настоящий момент находится в командировке и вернется только на будущей неделе. Он обещал подготовить комментарий после письменного запроса.

Таджикистан чаще всего страдает от селей

Впрочем, кроме переселения экологических мигрантов, есть еще целый ряд мер, направленных на профилактику чрезвычайных стихийных ситуаций, на ликвидацию их последствий, за которые ответственны сразу несколько министерств и ведомств. Об этом подробно рассказал президент страны Эмомали Рахмон на заседании Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям 10 февраля этого года.

Тогда глава государства сообщил, что информация за последние пять лет показывает, что за этот период в стране было зафиксировано 603 ЧС, в результате которых погибли 127 человек, экономике страны нанесен ущерб на $600 млн.

- Из чрезвычайных стихийных бедствий больше всего зафиксировано селей - 34% всех ЧС. По экономическому ущербу случаи схода селя также занимают первое место: более 63% ущерба, нанесенного экономике страны, приходятся на их разрушительные последствия, - отметил президент.

На том заседании было отмечено, что в соответствии с планами на 2012–2016 годы в безопасные места должны были быть переселены 1650 хозяйств, но переселили 1446.

- Одной из причин несвоевременного переселения экологических мигрантов является необеспеченность мигрантов земельными участками под строительство жилья и несвоевременное поступление средств на лицевые счета филиалов госбанка «Амонатбанк», - сказал Э. Рахмон.

В этой связи он поручил Минтруду принять необходимые меры для переселения жителей в безопасные регионы, а Госкомитету по земельному управлению и геодезии, председателям областей, городов и районов обеспечить своевременное выделение земельных участков.

Кроме того, на том заседании президент дал еще 15 дополнительных поручений различным госструктурам, направленным на предупреждение ЧС и ликвидацию их последствий.

Такие поручения глава государства дает каждый год. И каждый год мы пишем о новых пострадавших людях, об их разрушенных домах и потерянном хозяйстве, а иногда и о потерянных человеческих жизнях.