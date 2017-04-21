На приемную управления ФСБ в Хабаровске совершено нападение. Погибли посетитель и сотрудник ФСБ, нападавший убит, заявили представители Центра общественных связей ФСБ.

«21 апреля в 17:02 по местному времени в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям», — сообщает «Медуза» со ссылкой на ЦОС.

В результате нападения, по данным Центра общественных связей ФСБ, погиб сотрудник ведомства и посетитель — гражданин одной из стран СНГ, еще один посетитель получил ранение. Нападавший был убит.

Другие подробности происшествия, в том числе сведения о личности нападавшего и его предполагаемых мотивах, в ФСБ пока не сообщили.

Хабаровское издание DVhab.ru сообщает, что вокруг здания, где расположено управление ФСБ выставлено оцепление, в районе происшествия изменены маршруты движения общественного транспорта, глушится мобильная связь.