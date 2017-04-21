В Узбекистане в рамках локализации производства готовых видов продукции, комплектующих изделий и материалов реализовано свыше 2,8 тыс. проектов более чем на 5,5 млрд, освоено производство более 4,8 тыс. видов продукции, ранее импортируемой в страну, сообщает ИА REGNUM.

Как сообщает МИД Узбекистана 20 апреля, эти данные были озвучены в ходе видеоселекторного совещания под председательством президента страны Шавката Мирзиёева, где обсуждались меры по усилению персональной ответственности руководителей за оптимизацию объемов и структуры импорта.

«В результате объем импорта за последние пять лет сократился на 752 миллиона долларов, в том числе в 2016 году — на 286 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

Однако президент итогами программы импортозамещения остался недоволен. По его мнению, ряд министерств, ведомств и хозяйственных объединений допускает необоснованный рост объемов импорта. Это приводит к неэффективному использованию валюты, которая могла бы пойти на проекты по расширению объемов производства и созданию новых рабочих мест.

В частности, глава Узбекистана отметил, что в 2016 году значительно возросли объемы импорта на предприятиях акционерных обществ «Узбекэнерго», «Алмалыкский ГМК», «Узбекенгилсаноат» (Узлегпром), «Узстройматериалы» и ряда других.

«Рядом компаний и хозяйственных объединений, включая НХК «Узбекнефтегаз», акционерные общества «Алмалыкский ГМК», «Узбекэнерго» и другие, допущен импорт продукции, аналогичное производство которой успешно освоено узбекистанскими предприятиями», — заявил президент.

Руководителей этих компаний предупредили, что за закупку за границей продукции, сырья и материалов, производящихся в Узбекистане их будут наказывать вплоть до увольнения. Руководители министерств, ведомств, акционерных компаний, ассоциаций, хозяйственных объединений теперь будут нести персональную ответственности за эффективное использование валюты курируемыми ими организациями и предприятиями.

«В ходе совещания Государственному таможенному комитету было поручено установить постоянный жесткий контроль за соответствием структуры и номенклатуры импорта профилю деятельности импортеров и ежемесячно докладывать руководителям комплексов кабинета министров для оперативного принятия соответствующих мер по недопущению ввоза несвойственных товаров», — сообщает МИД Узбекистана.

Кроме того, Государственный комитет по инвестициям должен заняться анализом обоснованности цен в контрактах на закупку импортного оборудования и технологий, их тендерной документации, а также инвестиционных проектов, заключаемых на условиях «под ключ».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане утверждена программа локализации и производства готовой продукции на 2015−2019 годы с общим эффектом импортозамещения в объеме 17,5 млрд долларов. Проекты должны обеспечивать глубокую переработку местного минерального сырья, производство 1 225 наиболее востребованных видов продукции с расчетным ежегодным эффектом импортозамещения на 3,5 млрд долларов и созданием 13,3 тысячи новых рабочих мест.

