Вечером 11 апреля около автобуса с футболистами произошли три взрыва, когда «Боруссия» ехала на игру на стадион.

Полиция Германии задержала по подозрению в причастности к взрывам у автобуса дортмундской «Боруссии» гражданина России 28-летнего Сергея В., сообщает Bild.

В свою очередь AP уточняет, что у подозреваемого двойное гражданство — Германии и России.

В заявлении, распространенном прокуратурой, говорится, что Сергей В. мог действовать по финансовым мотивам, рассчитывая на то, что цена акций «Боруссии» снизится после нападения на автобус с игроками.

Bild со ссылкой на источники сообщает, что Сергей В. мог привести бомбы в действие дистанционно из отеля «L`Arrivee». В этой гостинице остановились футболисты «Боруссии», и взрывные устройства сработали в тот момент, когда их автобус отъезжал от отеля.

Персонал гостиницы, как стало известно Bild, обратил внимание на необычное поведение Сергея В. В частности, он попросил поменять ему номер, так как в нем не было окон, выходящих на улицу. После взрыва, когда гости пытались покинуть отель, Сергей В. пошел в ресторан и заказал стейк.

По данным Bild, Сергей В. также привлек внимание правоохранительных органов тем, что незадолго до нападения на автобус купил 15 тысяч акций «Боруссии» на 78 тысяч евро с IP-адреса в отеле «L`Arrivee». Банк, через который проходила операция, сообщил о подозрительной сделке в полицию, предположив, что речь идет об отмывании денег.

На резком падении акций «Боруссии» после взрыва, подсчитало немецкое издание, Сергей В. мог заработать до 3,9 миллиона евро.

Die Welt, в свою очередь, сообщает, что Сергей В. в начале апреля получил займ в несколько десятков тысяч евро, который, как предполагает издание, потратил на покупку акций «Боруссии».

Вечером 11 апреля около автобуса с футболистами произошли три взрыва, когда «Боруссия» ехала на стадион из отеля. В результате взрыва пострадали игрок Марк Бартра и полицейский, сопровождавший автобус.

Полиция сообщала, что на месте происшествия были найдены несколько листовок с исламистскими лозунгами. По подозрению в причастности к взрыву, как объявила прокуратура 12 апреля, был задержан исламский экстремист, имя которого и иные подробности не раскрывались.