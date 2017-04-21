Американский еженедельный журнал Time составил собственный список ста самых влиятельных людей мира. Перечень редакция разделила на пять категорий: «Новаторы», «Деятели культуры», «Лидеры», «Титаны» и «Кумиры».

В списке — Владимир Путин, Тереза Мэй, Ким Чен Ын, Джулиан Ассанж, Дональд Трамп и другие мировые лидеры.

Однако помимо известных политиков и деятелей культуры в топ-100 попали и те, о ком мало что известно в России. «Газета.Ru» представляет самых неожиданных, но влиятельных людей по версии журнала Time.