Когда мальчик видит, что при любом незначительном происшествии папа повышает голос, у сына формируется рефлекс: кричать, когда что-то не так, даже слегка.

«Азия-Плюс» открывает новую рубрику для вашего здоровья - «На приеме у психолога». В ней два раза в месяц в газете и на сайте мы будем публиковать советы, как родителям находить общий язык с детьми, как строить отношения в семье, как научиться самостоятельно решать психологические и личностные проблемы.

Ведет нашу рубрику врач-психотерапевт, психоаналитик Алексей Чудинов.

Наша сегодняшняя тема посвящена конфликту детей и родителей, старших и младших.

- Я бы хотел рассказать о двух недавних наблюдениях. На одной конференции, в которой я принимал участие, выступали представители Афганистана, Америки, Европы, России и Таджикистана. Больше всего меня удивил афганец, который прекрасно делал свой доклад, жестикулировал, улыбался и общался с аудиторией. Докладчики из Америки, Европы и России также непринужденно и легко смогли выразить свою точку зрения. Когда же выступали наши таджики, у большинства имели место скованность, закрытость, чтение по бумажке и отсутствие контакта с аудиторией, причем они выступали на своем родном языке и неплохо знали материал.

На днях я наблюдал еще одну ситуацию. Семья в составе мамы, 17-летней дочери и тети пришла ко мне на консультацию, и, пока они ожидали приема в течение получаса, дочь продолжала стоять, а старшие сидели, хотя на лавке было место. Когда я предложил маме позволить дочке сесть, мама ответила: «Молодая еще, пусть стоит».

В кабинете во время беседы и обсуждения семейных проблем на большинство вопросов дочь отвечала: «Я не знаю» - или просто мотала головой. Тогда я обратил внимание мамы и тети на то, что именно с такого подавления «пусть стоит, пусть терпит, пусть молчит» и начинается проблема человека, который, даже зная материал (зная, что сказать), не может свободно изложить это перед другими.

Кем мы хотим сделать наших детей? Хотим ли мы, чтобы они только были послушными и терпеливыми или чтобы вместе с тем могли четко отстаивать свою точку зрения, объяснить материал, сделать доклад, сдать экзамен?

Недавно я присутствовал на одном из экзаменов, где несколько человек получили двойку. Я попросил экзаменатора не ставить пока оценку, а дать возможность студенту ответить на тот же самый вопрос письменно. К большому удивлению учителя, больше половины двоечников письменно смогли изложить свой ответ и получили четыре, три, а один даже пять.

Итак, любое подавление (старший заходит - и все должны стоять и молчать, никакого своего мнения, никаких жалоб) ни к чему хорошему не приводит. Во многих странах есть неписаное правило, что дети начиная с 7 лет принимают активное участие в обсуждении всех семейных дел - начиная с покупки холодильника до летнего отдыха родителей. И пусть их мнение детское и наивное, но детей с детства учат свободно выражать свое мнение.

- Допустимо ли физическое наказание детей? Как объяснить члену семьи (коллеге, подчиненному) что-то, если он не понимает по-доброму?

- Однажды в гостях (это было в России) я слышал, как мама отчитывает свою дочь за ее вульгарный, грубый язык в разговоре с подругой. Когда спустя 15 минут маме позвонила ее подруга и я услышал, в каком тоне и какими словами она разговаривала с ней, я понял, у кого научилась дочь…

Почему женщины плачут? Когда с самого детства дочь видит, как папа кричит на маму, а мама при этом плачет, у дочери вырабатывается рефлекс: при любом крике - плакать. Когда мальчик видит, что при любом незначительном происшествии папа повышает голос, у сына формируется рефлекс: кричать, когда что-то не так, даже слегка.

Золотое правило: «Хочешь научить других что-то делать - сначала сделай сам». Конечно, лучше не прибегать к насилию, это становится тяжелой психологической травмой, которая обязательно со временем даст результаты. Есть много других - и эффективных - способов: стоит современного подростка или ребенка лишить интернета, телефона, телевизора, сладостей, как он быстро становится послушным. В крайнем случае - строгий голос, или не разговаривать с ним какое-то время, либо шлепок по мягкому месту, но ни в коем случае не удар по лицу, голове или оскорбления: «тупой, баран» и т.д.

- Алексей Владимирович, одна из главных проблем - когда старшие не понимают младших, и наоборот. Что можно сделать с этим?

- Ученые провели интересное исследование, попросив большие группы людей делать то, что им не нравится (слушать не ту музыку, есть не ту пищу, делать не привычные для них дела), и спустя какое-то время было отмечено появление повреждений головного мозга. Таким образом, был сделан вывод, что человека нельзя заставлять, его надо просто направлять.

Еще 30 лет назад педагоги и психологи говорили, что ребенок - это «чистая доска», где можно написать что угодно. В настоящее время все прекрасно понимают, что человек приходит в этот мир со своей уже заложенной программой, и мы можем только что-то подправить. Совершенно недопустимо «продавливать» свои амбиции и заставлять других делать то, что хотим мы.

Кто-то, возможно, скажет: «Нынешняя молодежь вообще ничего не хочет. Не хочет учиться, работать, а хочет только всё и сразу, и что теперь нам - не вмешиваться и не заставлять их?» Мы уже говорили выше, что если человек сам чего-то не делает, вряд ли он кого-то сможет научить этому. Направляя других, где-то, может, даже настойчиво, обязательно прислушиваясь к мнению и желанию другого, мы можем помочь другим сделать правильный выбор.

У любого есть право на ошибку, и мы вправе рассчитывать на прощение, понимание и помощь. Крики и конфликты лишь выработают у человека страх, скрытность, головную боль, давление.

- Чего, на ваш взгляд, не хватает нашим родителям?

- Таджики очень заботливые, терпеливые и мудрые люди. Я почти не вижу плачущих детей на улицах, родители готовы отдать последнее ради них. Однако мы не должны забывать, что особенно дети и вообще все члены семьи нуждаются в полноценном общении. Общение - это не назидания и советы старших - «как мы росли» и «как должно быть».

У отца шестерых детей, младшему из которых 4 месяца, я спросил: «Кто у вас занимается детьми?» Отец, как и ожидалось, ответил: «Конечно, мать». Хотя при этом он сам относительно свободен.

Я с трудом представляю, что у матери шестерых детей, младшему из которых несколько месяцев, есть время почитать, порисовать и просто поговорить со старшими детьми. Очень часто родители говорят: мы, мол, росли и ничего не просили, да еще и за младшими смотрели, вот и вы - «никаких жалоб, никаких просьб и никаких капризов». И мать и отец должны регулярно находить время, чтобы сесть напротив ребенка, убрав телефон, телевизор, и, глядя в глаза, поговорить о том, как он живет, какие у него проблемы, что его интересует.

Часто это происходит на ходу, либо за столом, либо в приказном тоне. Именно поэтому к 14 годам подросток закрывается и перестает делиться со старшими своими проблемами. Если у родителей нет на это времени, это должны делать другие члены семьи (бабушки, дедушки, братья, сестры, тети и т.д.).

- Какие у вас в конце будут пожелания и молодым и старшим?

- Давайте будем помнить три главных правила. 1. Поступайте с другими так, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами. 2. Другие, видя то, что делаете вы (как хорошее, так и плохое), будут делать то же самое. 3. Если вы сами чего-то не делаете (или, наоборот, делаете), вы не вправе требовать выполнения (или невыполнения) этого от других. Сначала изменитесь сами.

Уважаемые читатели, наверняка в повседневной жизни каждый из вас сталкивается с теми или иными трудностями во взаимоотношениях. Бывает так, что нужен кто-то со стороны, кто может помочь. Опытный психолог может помочь, не только когда кто-то попал в зависимость от алкоголя, наркотиков или азартных игр, лишился работы или стоит на грани разрушения семьи. Помочь определиться с выбором профессии, развить в себе нужные качества, разрушить барьеры, страхи и комплексы – во всем этом поможет разобраться специалист.

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