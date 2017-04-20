Готовность Душанбе к отопительному сезону преимущественно зависит от подготовки теплосетей в столичном районе Сино. Об этом заявил вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим в ходе очередное заседание Штаба по вопросам подключения к столичной системе отопления на 2017-2018 годы. Данное свое заявление вице-премьер обосновал тем, что в этом районе имеется множество абонентов и проблем в теплосетях.

Вице-премьер отметил необходимость направить в этот район основную помощь Учреждения отопительной системы города Душанбе и подразделений ОАХК «Барки Точик».

Было подчеркнуто, что мэром города Душанбе Рустами Эмомали выделены необходимые средства для ремонта и подготовки теплотрасс, что позволяет ускорить ход работ.

Азим Иброхим потребовал от директора Учреждения отопительной системы города Душанбе привести деятельность данного учреждения в соответствие с современными требованиями, наладить полный цикл выработки, поставки, пользования и сбора средств, так как без этого невозможно обеспечивать столичных жителей теплом в зимний период.

«К сожалению, - отметил вице-премьер, - некоторые показатели прошлого года крайне тревожны. В частности, из общего количества зарегистрированных абонентов (33543) всего 14314, или 42,7% были полностью обеспечены теплом, 15234, или 45,4% — частично, а остальные 3995, или 12% вообще не были обеспечены теплом. Частично оправдались ожидания того, что обеспечение теплом жителей столицы приведет к снижению объема использования электроэнергии».

При этом, продолжил он, согласно распределению обязательств ТЭЦ полностью выполнила свои - по поставке тепла до распределительной станции. По словам Азима Иброхима, основная проблема заключается в деятельности Учреждения отопительной системы города Душанбе и исполнительных органов госвласти столичных районов. Он отметил, что главы столичных районов в сотрудничестве с учреждениями отопительной системы города Душанбе должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить передачу тепла с распределительной станции до подвалов зданий и оттуда - до потребителей с привлечением абонентов.

«Для беспрепятственной передачи тепла потребителям элеваторы, насосные станции и очистители всегда должны находиться в хорошем рабочем состоянии. Специалисты сферы должны провести их экспертизу на основе утвержденных планов мероприятий», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что в этом году для полного обеспечения функционирования ТЭЦ города в зимний период планируется поставить 1 млн 80 тыс. тонн угля. «В данный момент у нас имеется 200 тыс. тонн угля в запасе», - отметил Азим Иброхим.

Он поручил главам столичных районов, подразделениям Учреждения отопительной системы города Душанбе и ОАХК «Барки Точик» до 1 августа этого года полностью выполнить все работы, связанные с поставкой тепла. Названным структурам было поручено на основе реального плана мероприятий правильно наладить режим работы, в течение каждой декады представлять правительству РТ полную информацию о проделанной работе.

По данным Учреждения отопительной системы города Душанбе, общее количество домов и зданий, которые можно подключить к отопительной системе, составляет 1530 единиц, в них зарегистрировано 44675 абонентов, в том числе 44316 абонентов-жильцов, 78 частных домовладений и бараков, 109 учреждений сферы образования, 37 медицинских учреждений и 135 ведомств и учреждений. С учетом расширения возможности сетей число абонентов по сравнению с 2016 годом увеличится на 11132, или на 33,2%. В эту цифру не входят объекты, получающие тепло из местных котельных.

Абоненты теплосети города на территории четырех районов распределены следующим образом:

район И. Сомони 5922, или 13,2%;

район Шохмансур 6796, или 15,2%;

район Сино 31891, или 71,4%;

район Фирдавси 66, или 0,2%.