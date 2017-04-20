19 мая в Иране пройдут президентские выборы. Среди кандидатов – бывший президент Махмуд Ахмадинежад. Его избрание на второй срок в 2009 году вызвало массовые протесты по всей стране – крупнейшие со времен революции 1979 года, пишет Euronews.

Корреспондент Euronews побеседовал с Ахмадинежадом до того, как его кандидатура поступила на рассмотрение в Совет стражей конституции.

Джавад Монтазери, euronews: Я бы хотел начать с вопроса: какие изменения вы наблюдаете в Иране, в сравнении с временами вашего президентства?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Во имя Бога, милостивого и милосердного (молится по-арабски – прим. ред.), я приветствую всех слушателей и зрителей этой программы, вас и ваших коллег. Разница между тем, что было тогда и есть сейчас — велика. Мир постоянно меняется. В жизни человека не бывает двух абсолютно одинаковых дней. То же самое можно сказать о жизни народа, страны. Но я не думаю, что мы стали сильнее в политической или экономической сферах.

О ядерном соглашении-2015

Джавад Монтазери, euronews: Будучи президентом, вы столкнулись с проблемой международных экономических санкций, которые мешали развитию страны. Многие говорят, что ядерная сделка привела к отмене некоторых санкций. Проблемы начали решаться. Как вы охарактеризуете эту сделку?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Это юридическое соглашение, подписанное между Ираном и несколькими странами. В Иране оно было одобрено официальными органами. Глава страны подтвердил свою приверженность этому соглашению. Следовательно, это юридически легальный документ. Но многочисленные интервью, в которых продвигалась идея ядерной сделки, сформировали определенные ожидания. Соглашение преподносилось так, будто оно способно решить все мировые проблемы; будто все санкции ООН, незаконные односторонние санкции в отношении Ирана будут сняты; будет налажено взаимодействие между странами, а все вопросы — решены. На мой взгляд, информация, которую предоставили иранцам, была ложной. Наши надежды не оправдались. Были введены новые санкции, некоторые из них даже продлили. Соглашение не предусматривало никакого юридического контроля за его исполнением.

В какой бы стране мира ни заключались сделки подобного уровня, людям надо предоставлять только правдивую информацию. Их мнение должно быть учтено. Потому что результаты коснутся непосредственно людей. Согласно Международному агентству по атомной энергии, Иран выполнил все взятые на себя обязательства. Но некоторые участники соглашения до сих пор этого не сделали. Я считаю, что они должны выполнить обещанное.

фото с сайта Euronews

О мотивации к политическому участию

Джавад Монтазери, euronews: Я хотел бы спросить о причинах, по которым вы решили выдвинуть свою кандидатуру в третий раз. Не так давно иранский лидер аятолла Али Хаменеи посоветовал вам не участвовать в выборах. После вы отправили ему письмо и официально объявили, что не планируете баллотироваться на пост президента. Почему вы все-таки решили выдвигаться? Многие считают, что тем самым вы бросили вызов аятолле Хаменеи. Что вы на это скажете?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Каждый человек должен принимать участие в общественной жизни. Мы не можем просто сказать кому-то: «Не участвуй». Иран — свободная страна, где каждый, кто имеет собственные идеи и проекты, вправе побороться за голоса избирателей. Тот, кто уверен, что сможет лучше руководить, у кого есть план управления страной, имеет право сделать шаг вперед. Я — не исключение. В день регистрации кандидатов я уже говорил: наш революционный лидер не приказывал мне, а дал совет, уточнив, что это ни к чему не обязывает.

Кроме того, ситуация кардинально поменялась. В стране складывается уже не двухпартийная, а многопартийная система. Во всяком случае, в день регистрации я объяснил, что баллотируюсь для того, чтобы поддержать моего друга и брата, господина Хамида Багхаи (бывшего вице-президент при Ахмадинежаде — прим. ред.).

Джавад Монтазери, euronews: Надеетесь ли вы, что Совет стражей конституции пропустит вашу кандидатуру?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Нет причин для недопуска. Почему бы и нет?

О сторонниках и соперниках

Джавад Монтазери, euronews: Лидер страны поддержал вашу кандидатуру на выборах 2009 года. Кажется, сегодня у вас такой поддержки нет. Что вы на это скажете?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Тогда он поддержал правительство в целом. Нынешним властям он тоже выразил поддержку. Без нее правительство не смогло бы подписать ядерное соглашение и реализовать свои планы.

Джавад Монтазери, euronews: Мой следующий вопрос — о двух ваших конкурентах на выборах 2009 года. Прошло восемь лет, а они до сих пор находятся под домашним арестом. Что вы об этом думаете?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Я уже говорил об этом. Мне не нравится, когда кто-либо находится в заключении или тюрьме. Мне это не по душе.

Джавад Монтазери, euronews: Вы ограничитесь этим ответом?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Вы спросили, что я думаю, я ответил: мне это не нравится. Таково мое мнение.

О коррупционных делах

Джавад Монтазери, euronews: В СМИ и в политических кругах называют предлогом то, что вы участвуете в выборах в знак поддержки бывшему вице-премьеру Хамиду Багхаи. Некоторые думают, что вы баллотируетесь ради иммунитета, который пригодится при рассмотрении дел о политической и экономической коррупции. Что вы ответите на такую критику?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Послушайте, я хочу донести одну мысль до всех мировых политиков. Чтобы заниматься политикой, вы должны быть правдивыми, опираться на ценности морали и гуманизма. Руководствуясь иными принципами и методами, вы рискуете разрушить собственный имидж. Клевета, обвинения и распространение слухов — все это очень плохо. Внутри страны у нас есть соперники, которые занимаются подрывной деятельностью. Они не умеют ничего другого. Они выдвигают обвинения, не считая нужным предъявить доказательства. К счастью и благодаря Богу, их никто и никогда не находил. Потому что их попросту не существует.

Жизнь и биография господина Багхаи изучены самым тщательным образом. Группы следователей из разных учреждений просматривали его досье. Ничего предосудительного не было найдено. Однако есть те, кто ретранслирует ложную информацию, преподнося ее общественности как правдивую.

Ни одного дела против нас не было возбуждено. Хотя это не так уж сложно организовать. Надо просто подать иск, получить регистрационный номер. И тут же начнутся судебные разбирательства.

Но те, кто что-то утверждал, не смог ничего доказать ни по поводу меня, ни Хамида Багхаи, ни моих друзей. И они никогда не смогут этого сделать.

О политических ориентирах

Джавад Монтазери, euronews: Раньше вы относились к ультра-консерваторам, принципалистам, но сегодня…

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Что значит “принципалистам”?

Джавад Монтазери, euronews: Фракция, которая так называет себя…

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Это не так. Фракция принципалистов не поддерживает меня. Я был готов к диалогу с разными политическими силами. Эту открытость ценит народ. Но быть принципалистом — означает опираться на ряд принципов и ценностей. Тогда могу сказать точно: я верен принципам гуманизма и не желаю отказываться от них из-за политического соперничества. Кроме того, моя цель — улучшить качество жизни людей, ситуацию в стране и мире.

Джавад Монтазери, euronews: Как вы оцениваете свою популярность среди населения?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: У меня хорошие отношения с людьми. Чтобы знать наверняка — достаточно спросить свое сердце. Если вы любите людей, то и они полюбят вас.

Джавад Монтазери, euronews: Если вашу кандидатуру пропустит Совет стражей конституции, как это воспримут люди?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Уверен: люди воспримут это очень хорошо.

Об обращении к Трампу

Джавад Монтазери, euronews: Вы отправили Дональду Трампу письмо после того, как он был избран президентом США. Что было в нем, и получили ли вы ответ?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Мистер Трамп сделал некоторые заявления, дал людям определенные обещания. Я напомнил о них и дал совет по их выполнению. Я сделал это из чувства долга. Все мы должны напоминать друг другу о наших обязательствах. Это был мой человеческий долг. Я должен был выполнить его, вне зависимости от того, примет ли Трамп сказанное к своему сведению или нет. Я просто указал ему, какой путь является правильным, а какой – неверным.

Джавад Монтазери, euronews: Он вам ответил?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Я не жду от него реакции. Публичная дипломатия не предполагает эксклюзивного ответа. Идея состояла в следующем: адресовав сообщение одному конкретному человеку, я обращался ко всему человечеству.

О будущем Сирии

Джавад Монтазери, euronews: После американского ракетного удара в Сирии, как будет развиваться ситуация в этой стране?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Думаю, мистер Трамп вышел на путь войны, несмотря на те обещания, которые он дал своему народу. Я уже говорил ранее, и повторю снова: эта война непременно приведет к утрате лидерства Соединенных Штатов во всем мире. На то есть множество причин. И я могу их объяснить.

Иран, США, Россия, Саудовская Аравия, Турция — мы все должны объединить усилия для установления безопасности, диалога и мира в Сирии. Мы должны помочь осознать, насколько важна воля самого сирийского народа. Мы обязаны уважать суверенитет Сирии и позволить сирийцам выбрать самим свой путь. И этот выбор мы должны принять. Народ Сирии превыше всего. Нет ничего важнее его интересов.

Джавад Монтазери, euronews: После окончания вашего последнего президентского срока, как вы проводите свободное время?

Махмуд Ахмадинежад, экс-президент Ирана: Я учусь, преподаю в университете. С этим связано много научной работы. Занимаюсь исследованиями в рамках мною разработанной специализации, а также в области политики, экономики и международных отношений. Значительную часть времени уделяю встречам с обычными людьми, с государственными, международными деятелями. Я люблю спорт, путешествия и просто хорошо проводить время.