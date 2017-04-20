Шестидесятиметровый участок автодороги Айни-Пенджикент разрушился в результате обвала холма. Данная дорога была сдана в эксплантацию после реконструкции в октябре 2015 года при участии президента.

17 апреля этого года в результате обвала холма 60-метровый участок дороги осел на два-три метра. В министерстве транспорта РТ главную причину обвала холма видят в слишком высокой влажности почвы.

В министерстве считают, что оседание участка дороги также связано с прохождением через него большегрузных машин и землетрясениями. «Обвал холма, и, соответственно, разрушение дороги на этом участке продолжается», - сказал источник.

В Минтрансе отметили, что данный участок дороги изначально оценивался как подверженный рискам.

В настоящее время специалисты министерства транспорта совместно с представителями других соответствующих структур принимают необходимые меры для устранения последствий возникшей ситуации, сказал источник.

В транспортном ведомстве подчеркнули, что для проезда автотранспорта на данном участке построена временная дорога. Работы по восстановлению основного участка дороги откладываются до полного завершения процесса обвала холма.

В Минтрансе добавили, что дорога будет восстанавливаться компанией, которая занималась реконструкцией дороги, так как гарантийный эксплуатационный срок еще не завершился.

Автодорога Айни-Пенджикент после трехлетней реконструкции была сдана в эксплуатацию в октябре 2015 года. Генподрядчиком проекта по реконструкции этой дороги являлась китайская компания «Цзянчань Бейсинг». Общая стоимость составила 136 миллионов долларов. Из этой суммы 100 миллионов долларов на безвозмездной основе было предоставлено Азиатским банком развития. Доля правительства Таджикистана в проекте составила 22 миллионов долларов. Также был привлечен кредит Фонда ОПЕК в размере 14 миллионов долларов.

Общая протяженность реконструированной автодороги Айни - Пенджикент - граница с Узбекистаном, составляет 113 километров. Она проходит вдоль реки Зарафшон (районы Айни и Пенджикент) и доходит до узбекской границы.