Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил законодательно запретить ношение религиозных бород, коротких штанишек мужчинам и несвойственной казашкам одежды — черного одеяния, полностью покрывающего женщину. Об этом он заявил на встрече с представителями Духовного управления мусульман Казахстана, сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Акорду.

«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают бороду и подрезают себе брюки. Увеличивается число казахских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу», — говорится в сообщении Акорды.

Он призвал проработать вопрос запрета на законодательном уровне.

Президент Казахстана напомнил об истории казахской культуры и традиционной одежде казахских женщин, подчеркнув отсутствие связи между черным одеянием и религией. "Казахи надевают черную одежду в траурное время", – напомнил лидер Казахстана.

"Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то, что будет с государством? Мы недопустим этого. Независимый Казахстан должен иметь светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает против нашей цели. Это интересы не только государственного аппарата, это интересы всего народа Казахстана, его будущего", — сказал Нурсултан Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул традиционный характер ханафитского мазхаба для казахстанских мусульман и отметил необходимость подготовки специалистов, владеющих навыками разъяснения основ этого течения ислама.

"Только образованный имам может правильно просвещать. Он должен обладать знаниями своей религии, ему необходимо изучать особенности других религий, а также иметь другие знания. Имамы должны стать идеологами с навыками ораторского искусства и познаниями в человеческой психологии", — сказал президент Казахстана.

"Истинный мусульманин не познается по одежде, его отличие заключается во внутренней вере", - уверен казахский президент.