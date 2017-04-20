Сезон весеннего посева в разгаре, что особенно беспокоят дехкан и тех, кто связан с аграрным сектором. Чтобы обеспечить непрерывные работы и эффективный посев необходимы дополнительные средства.

Банк Эсхата в целях развития аграрного сектора и предпринимательства в РТ одобрил проект повышения конкурентоспособности таджикского агробизнеса (ECTAP) финансируемая Европейским Банком Реконструкции и Развития и Европейским Союзом. Этот проект предусматривает финансирование покупок сельхоз машин и оборудования, одобренные со стороны ЕБРР. При этом существует возможность получение гранта в размере 20% от стоимости кредита.

Данное финансирование позволит дехканам эффективно и без трудностей провести сельскохозяйственные работы.

Как отметил координатор по развитию агро кредитования Банка Эсхата Алиджон Сулейманов на данный момент проект является пилотным и запущен только в четырёх районов присутствия банка. «Мы надеемся, что пилотный проект даст хорошие результаты и сможем запустить реализацию проекта во всех районах нашего присутствия».-добавил Алиджон Сулейманов.

Дехканские хозяйства и частные предприниматели имеют возможность приобрести доступные кредиты для развития отраслей семеноводства, садоводства и виноградарства, развитие отрасли животноводства и обеспечение населения мясной и молочной продукцией.

Теперь, чтобы обеспечить доступ клиентов к этому виду кредитования и успешной реализации пилотного проекта, в подразделениях Банка Эсхата расположенные в городах и районах Республики прошли семинары в рамках проекта ECTAP. Представители Банка Эсхата и консультанты программы ECTAP поделились своими знаниями и опытом в рамках нового проекта. По итогам семинара участникам были вручены сертификаты.

В ближайщие дни очередные семинары будут проведены в филиалах Банка Эсхата северного региона страны, а именно в Аштском и Мастчинском районах.

Справка:

ECTAP началась в декабре 2014 года и будет осуществлять деятельность в течение 4,5 года (май 2019), для развития сельскохозяйственного производства продуктов питания, переработки и сбыта в Таджикистане. ECTAP финансируется Европейским Союзом (ЕС), ЕБРР и ГБР.