Автомобиль "Равон", представленный на выставке в Душанбе, производится в Узбекистане.

Ряд документов о сотрудничестве подписан в рамках прошедшего в среду, 19 апреля, в Душанбе бизнес-форума деловых кругов Таджикистана и Узбекистана.

В частности, подписано Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РТ и Торгово-промышленной палатой РУ. Документ своими подписями скрепили председатель ТПП РТ Шариф Саид и заместитель председателя ТПП РУ Назира Дадахонова, сообщили «АП» в пресс-службе таджикской палаты.

Подписано соглашение о поставках в Таджикистан легковых автомашин между Акционерной компанией «Узсавтосаноат» и таджикскими компаниями «Лесинвест» и «Таджмоторс».

Фото ТПП Соглашение о поставках в Таджикистан легковых авто подписали начальники управления Акционерной компании "Узсавтосаноат" (Узбекистан) Сарвар Кадыров и и руководитель компании "Таджмоторс" (Таджикистан) Зиё Алигулов

Кроме того, АК «Узавтосаноат» подписала Меморандум о взаимопонимании с таджикской компанией «Гаюр» (совладелец Яванского цемзавода «Хуаксин Гаюр цемент).

Такие же документы были подписаны между узбекским «TRANSNEFTEGAZ GLOBAL SERVIS» (производство и поставка химических реагентов и строительных материалов) и компанией «Гаюр», а также между СП ООО «УЗклимат контроль» и компанией «Таджмоторс».

СП ОО «УЗчасис» подписало меморандумы о взаимопонимании с таджикскими компаниями «Лесинвест» и ООО «Таджмоторс».

В рамках форума также был подписан Протокол о намерении по реализации пищевой продукции между узбекским предприятием «УЗбекозиковкот Ходдинг» и таджикским предприятием «Иктидор».

Главный акцент на форуме, состоявшемся в рамках завершающейся сегодня в Душанбе первой выставки-ярмарки промышленных товаров Узбекистана, был сделан на обсуждении состояния и перспектив двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

«Обсуждены вопросы по широкому спектру направлений взаимовыгодного партнерства бизнес кругов двух стран. Торгово-промышленные палаты Таджикистана и Узбекистана подтвердили готовность оказывать предпринимателям содействие в нахождении потенциальных партнеров», - добавили в ТПП РТ.