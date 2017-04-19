Российские ученые совместно китайскими коллегами разработали новый, более дешевый и быстрый метод извлечения золота. Опытные испытания данного метода были проведены на золоторудном месторождении «Тарор» в Таджикистане.

«Новая технология переработки золото-медистых руд разработана учеными НИТУ «МИСиС» совместно с сотрудниками китайской корпорации Zijin Mining Group. Она заменяет собой традиционную и наиболее распространенную в России технологию прямого цианирования для извлечения золота из окисленных медьсодержащих руд», - говорится в сообщении на сайте российского Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Отмечается, что главная проблема традиционной технологии заключается в длительности процесса - около 100-120 часов. Кроме того, медь мешает извлекать золото, из-за чего степень извлечения драгоценного металла остается довольно низкой, а себестоимость получаемого продукта - высокой.

Себестоимость одной унции золота, полученной с помощью технологии прямого цианирования из аналогичных руд, может доходить до 800 долларов, что экономически нерентабельно при условии, что на бирже унция золота стоит 1200 долларов. При применении технологии, разработанной учеными НИТУ «МИСиС», себестоимость продукции снижается на 30-40%.

Новый процесс извлечения золота основан на применении аммиачно-цианидного выщелачивания. Так золото извлекается в четыре-восемь раз быстрее.

Кроме того, технология снижает отрицательное воздействие меди на степень извлечения целевого компонента, поэтому уменьшается расход реагентов на технологические операции по разделению соединений металлов по сравнению с традиционной технологией.

«Технология, основанная на процессе аммиачного цианирования, усовершенствуется до сих пор, и на возможность ее окончательного внедрения в производство будет влиять стоимость унции золота, - комментирует результаты работы профессор Вадим Тарасов, заведующей кафедрой цветных металлов и золота НИТУ «МИСиС». - При нынешней цене - 1200 долларов за унцию - ее применение рентабельно. Если через год цена упадет до 300 долларов, от нее придется отказаться, и такие руды не будут вовлекаться в переработку. Конечно, есть еще более эффективные технологии, при которых можно извлекать из руды до 99% золота. Но они требуют колоссальных расходов, поэтому их внедрение нецелесообразно даже сейчас. С помощью нашей технологии мы получаем 85-90% - это стандартная и наиболее приемлемая цифра».

В сообщении говорится, что опытные испытания данного метода были проведены на золоторудном месторождении «Тарор» в Таджикистане. Верхние горизонты Таророрского месторождения содержат много меди. От неё уже пытались избавиться при помощи различных технологий, разработанных в научно-исследовательских лабораториях Малайзии, Великобритании и Австралии, но все методы оказались экономически неэффективными. Технология на основе аммиачного цианирования с задачей справилась.

Проведенные научным коллективом НИТУ «МИСиС» испытания показали также высокую рентабельность данной технологии при переработке образцов Березняковского и Таррорского месторождений. Ученым удалось сократить количество часов, необходимых для полной переработки, с 100-120 до 14-18.

Ожидается, что новый метод будет применен на всех рудных месторождениях России.

Месторождение Тарор расположено в 44 километрах от города Пенджикент. Оно считается наиболее значительным золоторудным месторождением. Разработкой месторождения Тарор, Джилау, Чоре и ряд мелких проявлений в непосредственной близости Джилауского месторождения занимается таджикско-китайское СП «Зерафшан», 75 процентов акций которого владеет Zijin Mining Group. Общие запасы этих месторождений оцениваются в 5,6 миллиона унций (174,2 тонны).