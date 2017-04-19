23 апреля состоится один из самых ярких футбольных матчей 2017 года - встреча двух грандов испанского и мирового футбола – команд «Реал» (Мадрид) и «Барселона».

Возможно, именно в этом противостоянии, получившем название «Эль Классико» решится, кто станет в итоге победителем сильнейшего чемпионата в мире – Испанской примеры.

В преддверии этого важного спортивного события, самые младшие воспитанники клуба «Солор» и юные футболисты столицы из других команд провели свое «Эль Классико»: матч «Реал» - «Барселона». Игра закончилась боевой ничьей – 3:3.

Детская встреча по уровню эмоций стала ярким превью к самому ожидаемому матчу года, который состоится на знаменитом мадридском стадионе «Сантьяго-Бернабеу».