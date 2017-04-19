Новый Центр банковского обслуживания открыла Микрокредитная Депозитная Организация «Дастрас» в Душанбе. Офис расположился в столичном Торговом центре «Пойтахт» по улице Мирзо Турсунзаде, 45.

В новом Центре клиентам предоставляется фактически полный спектр банковских услуг, на которые МДО «Дастрас» имеет лицензию. Это операции по обмену валюты, денежные переводы, а также прием депозитов и выдача кредитов.

Открытие Центра Банковского Обслуживания в Торговом центре «Пойтахт» Председатель Наблюдательного Совета МДО «Дастрас» Анатолий Данилов объяснил тем, что в этом столичном районе имеется сравнительно большая потребность в банковских услугах.

«Мы не забываем о наших клиентах, хотим быть ближе к ним, чтобы они имели возможность получить полный спектр банковских продуктов и услуг. Для того, чтобы наши клиенты смогли осуществить свои мечты и накопить сбережения на их реализацию, мы разработали новый простой, удобный и понятный депозит «ОДДИ». Чтобы начать копить на свою мечту, не нужно иметь больших денег, клиент только открывает депозит, а мы сберегаем и приумножаем», - заявил Председатель Наблюдательного Совета МДО «Дастрас» Анатолий Данилов.

«Здесь раньше функционировал наш головной офис. Мы открыли банковский центр, чтобы продолжать обслуживать проживающих в этом районе клиентов, для их удобства», - отметил член Наблюдательно Совета Миракилов Хуршед.

Наряду с оказываемыми уже услугами МДО «Дастрас» планирует вводить на рынок новые продукты, расширяя спектр обслуживания клиентов. Это такая интересная услуга как мобильный банкинг.

«На финансовом рынке Таджикистана давно уже идут разговоры о развитии мобильного банкинга. Мы совместно с нашими партнерами прорабатываем возможность внедрения такого вида услуг. В настоящее время идет процесс тестирования системы. В принципе мы уже готовы совместно с нашими партнерами запустить эти услуги», - отметил Хуршед Миракилов.

Он подчеркнул, что услуги мобильного банкинга значительно сэкономят время клиентов, которые в любое для них удобное время смогут осуществить операции. «То есть, осуществить перевод денег, работать со счетами, производить оплаты за коммунальные услуги и т.д. Все это можно будет делать через мобильное устройство, не выходя из дома. В целом можно выполнить много различных операций, но мы начинаем с самых простых», - сказал Миракилов.

По его словам, люди должны удостовериться, что предоставляемые МДО «Дастрас» услуги мобильного банкинга не имеют технических и финансовых пробелов. «Когда они в этом убедятся, будет большой спрос», - считает он.

Кроме того, МДО «Дастрас» прорабатывает механизм внедрения исламского банкинга.

«Были проведены исследования, результаты которых показали, что есть потребность в услугах исламского банкинга. Необходимо прорабатывать процесс внедрения с учетом существующих международных стандартов, объяснять клиентам суть исламских финансовых услуг», - сказал Хуршед Миракилов.

Он отметил, что МДО «Дастрас» старается находить возможности бизнес развития путем внедрения новых технологий. «Мы хотим воспользоваться этими технологиями и идти уверенно вперед», - заключил Хуршед Миракилов.

МДО «Дастрас» действует на таджикском рынке с 2009 года. Свою деятельность организация начала с выдачи микрокредитов частным предпринимателям в городе Душанбе. На протяжении семи лет Организация расширила спектр услуг. В настоящее время МДО «Дастрас» имеет филиалы в Гиссарском районе и городе Турсунзаде.

Исполняющая обязанности Председателя Правления МДО «Дастрас» Мохира Холматова заявила, что МДО «Дастрас» с целью максимального охвата населения финансовыми услугами выполняет свои стратегические цели по региональному развитию и с удовольствием ждет своих клиентов.