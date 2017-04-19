Работники душанбинской школы-интерната №1 для детей-сирот рассказали «АП», что сегодня узбекские бизнесмены порадовали воспитанников сладостями, привезенными из Узбекистана.

Решив найти адресатов благодарности, мы обратились в посольство Республики Узбекистан в Душанбе.

Атташе посольства Узбекистана в Душанбе Фарход Рахмонбердиев рассказал «АП», что двое сотрудников ташкентской кондитерской компании «SLADUS PRODUCE», которая представила на выставке несколько десятков видов кондитерских изделий, Кахрамон Маннапов и Камолиддин Закиров по своей инициативе провели гуманитарную акцию.

- Сегодня представители компании передали два десятка килограммов различных сладостей воспитанникам душанбинской школы-интернат №1. Завтра они планируют передать такое же количество кондитерских изделий столичной общественной организации «Корвони Умед», занимающейся социальным обслуживанием граждан Таджикистана, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - сообщил Рахмонбердиев.

Напомним, в эти дни в Душанбе в торговом центре «Пойтахт 90» проходит выставка узбекских товаров. Завтра ярмарка-выставка будет работать последний день.