Международный валютный фонд опубликовал обновленные прогнозы по экономикам стран Центральной Азии на ближайшие два года. Сравнительно оптимистичные прогнозы у Туркменистана, а наиболее пессимистичные – у Казахстана. Таджикистан находится строго посередине.

Реальный рост экономики Таджикистана по итогам нынешнего года, по прогнозам аналитиков МВФ, составит 4,5 процентов, в 2018 году – ускорится до 5 процентов.

Ожидаемые темпы роста экономики Туркменистана за 2017 и 2018 годы составят по 6,5 процентов и 6,3 процентов соответственно. Экономике Узбекистана за соответствующие годы прогнозируется рост на уровне по 6 процентов. В Кыргызстане аналитики Фонда ожидают в 2017-2018 годах рост на уровне 3,4 процентов и 3,8 процентов, а в Казахстане - 2,5 процентов и 3,4 процентов соответственно.

В 2016 году МВФ прогнозировал Таджикистану экономический рост на уровне 6 процентов. Власти по итогам прошлого года заявили о росте на уроне 6,9 процентов.

Правительство Таджикистана в 2017 году ожидает рост на уроне 7 процентов.

Замедление роста экономики Таджикистана в Фонде связывают со снижением мировых цен на биржевые товары (в случае с Таджикистаном это алюминий ихлопок), замедление роста в России и вторичных эффектов перебалансировки экономики Китая.