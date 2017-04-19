В настоящее время в России находятся около 9,7 млн иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба МВД России, передает Газета.ru.

Более половины всех трудовых мигрантов, находящихся в России, живут в Москве, Санкт-Петербурге и Ростовской области.

В 2016 году в Россию въехали более 16,4 млн иностранцев, почти 70% из них – из стран СНГ. Большинство из них приехали с рабочей целью или частным визитом.

В МВД рассказали об увеличении числа получивших российское гражданство иностранцев.

«За последние пять лет сохраняется тенденция роста приобретения гражданства России. В 2016 году 363,5 тыс. человек приняли российское гражданство. Основная масса по количеству — 245 тыс. иностранных граждан, приобретших его по упрощенному порядку», — сказала yачальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.