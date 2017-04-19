Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана в Душанбе проходит первый бизнес-форум «Узбекистан – Таджикистан», который дал позитивный импульс сотрудничеству между странами.

Центральная тема встречи крупнейших предпринимателей Таджикистана и Узбекистана - углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Форум организован Торгово-промышленными палатами двух стран при поддержке правительств.

Завтра, 20 апреля, в Душанбе завершает свою работу первая выставка-ярмарка, на которой более ста шестидесяти узбекских производителей представили более полутора тысячи видов товаров своего производства.

Открывая форум, председатель Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид отметил, что сотрудничество между странами отвечает интересам двух народов и, в первую очередь, поможет разнообразить внутренний рынок и благоприятно скажется на развитии двустороннего товарооборота.

«Важную роль сыграют в этом географическая близость. Региональная интеграция откроет для наших стран новые перспективы для приграничного сотрудничества, транзитных перевозок и обеспечит расширение торговли внутри региона, укрепление дружбы между нашими народами», - заявил он.

Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Назира Дадахонова в своем выступлении отметила, что благодаря достигнутым соглашениям между республиками, в прошлом году товарооборот между РТ и РУ, по сравнению с 2015 годом увеличился в 5,7 раз, составив более $69 млн.

«В 2016 году общий объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился почти в шесть раз, составив около $70 миллионов. В общем объеме прошлогоднего двухстороннего товарооборота около $36 млн приходится на экспорт таджикских товаров в Узбекистан и почти $34 млн на импорт узбекских товаров в Таджикистан», - рассказала Дадахонова.

Зампред Торгово-промышленной палаты Таджикистана Манзура Рустамова в интервью АП» отметила, что главной целью таджикско-узбекского бизнес форума является реализация достигнутых по итогам заседания межправкомиссии между странами договоренностей для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических связей, стимулирования привлечения инвестиций, создания совместных предприятий, развития торговли.

«Страны имеют нужный потенциал и неиспользованные возможности, и это дает надежду на переход на новый этап регионального сотрудничества. По окончании мероприятия предприниматели обеих стран подпишут соглашения. Предполагается, что соглашения будут подписаны в отраслях сельского хозяйства, фармацевтики, машиностроения, легкой и пищевой промышленности», - говорит Рустамова.

Председатель правления акционерной компании «Узэкспоцентр» Ибрагим Эргашев, отметил «АП», что проводимые мероприятия - это прорыв в отношениях двух стран.

«Мы видим большую заинтересованность к нашей продукции. Принимающие участие в форуме бизнес круги, представляющие товары узбекского автопрома – грузовые и легковые автомобили, сельхозтехнику, электрооборудование, стройматериалы, фармацевтику, химическую промышленность, товары народного оборудования. Мы надеемся, что переговоры бизнесменов наших стран будут продуктивными», - отметил Эргашев.

Представители бизнес структур обеих стран презентовали возможности своих компаний. Были также презентованы инвестиционные возможности свободных экономических зон в Таджикистане.

По окончании официальной части за закрытыми дверями прошли двусторонние встречи предпринимателей в формате В2В, по итогам которых был подписан ряд двусторонних соглашений.