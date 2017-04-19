Республиканский фестиваль-конкурс профессиональных театров «Парасту-2017» открылся во вторник, 18 апреля, в Государственном академическом драматическом театре имени Абулкосима Лохути в Душанбе.

Нынешний театральный фестиваль-конкурс, который продлится до 24 апреля, посвящен 20-летию Дня национального единства Таджикистана и 100-летию народной артистки СССР Тухфы Фозиловой, сообщает Минкультуры.

Первыми в рамках фестивального показа на сцене театра имени Лохути выступили артисты указанного театра с постановкой «Пизишки паррон» («Летающий доктор») в постановке Курбони Собира.

Ведомство сообщает, что для участия в конкурсе приглашены все профессиональные театры республики со своими лучшими постановками, созданными в течение 2015-2016 годов.

Выбор темы для представлений свободный, но преимущество имеют произведения таджикских драматургов о достижениях периода независимости, в том числе о согласии и единстве, мире и спокойствии, борьбе с коррупцией и другими отрицательными явлениями, отмечается в сообщении Минкульта.

Данный фестиваль-конкурс проводится в Таджикистане каждые два года, начиная с 1988 года, в целях развития национальной драматургии, театрального искусства, создания веысокоидейных отечественных произведений, повышения уровня профессионального мастерства режиссеров, артистов, художников, композиторов.