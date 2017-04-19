​Президент США Дональд Трамп подписал указ в рамках его политики «Америка на первом месте», который называется «Покупай американское, нанимай американцев». Он призван простимулировать производство внутри страны. Указ предусматривает пересмотр выдачи рабочих виз H-1B. Об этом сообщает The New York Times, пишет РБК.



Церемония подписания указа состоялась на заводе в Кеноше штат Висконсин. Трамп заявил, что указ положит конец «воровству американского благосостояния», к которому, по его мнению, приводит низкооплачиваемый труд мигрантов.

Указом Трамп поручает министерствам труда, юстиции, национальной безопасности и иностранных дел предложить меры по изменению порядка выдачи рабочих виз TH-1B и, в частности, отказаться от случайного метода их выдачи.

В частности, при выдаче визы H-1B власти намерены более тщательно следить за тем, чтобы ее получали наиболее квалифицированные работники. В настоящий момент эта виза выдается по принципу лотереи.

80% рабочих, прибывших в США по визе H-1B, получают меньше среднего уровня заработной платы их отрасли.

В соответствии с законом США лотерейным методом выдают 65 тыс. виз бакалаврам и еще 20 тыс. виз зарубежным студентам, окончившим магистратуру. Большинство виз выдается специалистам в техническом проектировании и программировании. Так, по данным Reuters, по такой визе работают 15% сотрудников Facebook.

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