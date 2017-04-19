Федеральная полиция Ирака сообщила о ликвидации «главного снайпера» террористической группировки «Исламское государство» в Мосуле. сообщают российские СМИ.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в иракской полиции, боевик, отвечавший за подготовку снайперов ИГ, вероятно, являлся выходцем из РФ.

Ранее командующий Федеральной полицией, задействованной в мосульской кампании, генерал Раид Шакер Джоудат сообщил о нейтрализации полевого командира ИГ Абу Хаджера ар-Руси, который также вероятно имел гражданство РФ.

Оба боевика были уничтожены во время наступления правительственных сил в западных кварталах Мосула.

В Субботу журнал "Тайм" сообщил о том, что в Ираке в результате авиаудара был убит "военный министр ИГ", экс-глава ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов. Однако в МВД РТ не подтвердили данную информацию, заявив, что Халимов до сих пор находится в розыске по линии Интерпола.