На въезде в город Бустон (бывший Чкаловск) около 16 часов рядом с железнодорожным переездом с регулируемом шлагбаумом с рельсов сошел грузовой состав из шести крытых вагонов.

Состав из 6 вагонов без тепловоза, оставшись без тормозов, тронулся и по инерции доехал до железнодорожного переезда, где врезавшись в препятствие, остановился, в пяти метрах от сторожевого домика дежурного по переезду. Три вагона перевернулись, два сошли с рельсов. Все вагоны были пустыми.

Место аварии оцеплено сотрудниками милиции и ГАИ. Туда же подогнали краны, чтобы поднять перевернувшиеся вагоны.

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Как рассказал «АП» один из представителей ГУП «Таджикская железная дорога», по предварительной версии неправильно или вовсе не были установлены на вагоны тормозные балки, и состав по небольшому спуску двинулся с места. «Благо это тупик. Жертв и пострадавших нет», - отметил источник.

Как удалось выяснить, с железнодорожного вокзала, который находится в 3-4 км от места инцидента, в направлении города Бустона ведут две железнодорожные ветки – одна основная в сторону складов и контейнерного двора, вторая запасная, тупиковая, которая заканчивается как раз у домика дежурного по переезду в 5-10 метрах от пересечения железной дороги с главной автомобильной дорогой на въезде в Бустон.

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