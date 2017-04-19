Мэр города Душанбе Рустам Эмомали избран сегодня председателем столичного маджлиса народных депутатов. Избрание состоялось на десятой сессии маджлиса.

Глава столичной администрации Рустам Эмомали, избранные две недели назад депутатом городского маджлиса, был утвержден его председателем сегодня, 18 апреля. Выступая уже как председатель Душанбинского маджлиса, Рустам Эмомали призвал свою администрацию усилить работы по выполнению плана мероприятий, посвященных Году молодежи, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Он поручил соответствующим структурам принять дополнительные меры для предотвращения распространения наркопреступности, экстремизма и терроризма среди столичной молодежи.

Десятая сессия Маджлиса народных депутатов утвердила также ряд принятых ранее постановлений столичного мэра по кадровой политике. «Рустам Эмомали в ходе обсуждения данного вопроса отметил, что все кадры, которые были назначены на свои должности, являются высококвалифицированными специалистами в той или иной области», - сообщает пресс-служба.

Рустам Эмомали также обратил внимание депутатов на соблюдении санитарных норм на должном уровне при содержании транспортных средств, дорог, мостов и детских площадок, в обеспечении городского населения чистой питьевой водой. Мэр также поручил выполнять его поручения по призыву молодых людей в ряды вооруженных сил, внедрению единой формы для предпринимателей, регулированию цен на столичных рынках.

Рустами Эмомали обязал руководителей соответствующих структур проконтролировать своевременное выполнение поручений.

Рустам Эмомали был избран депутатом столичного маджлиса 4 апреля. Старший сын президента в столичном районе Исмоили Сомони набрал 84,8% голосов от общего количество проголосовавших.

В тот же день депутатом городского маджлиса был избран его первый заместитель Махмадсаид Зувайдзода, который набрал 75,11% голосов избирателей в избирательном округе в районе Фирдавси.

Рустам Эмомали и Махмасаид Зувайдзода были избраны депутатами на место выбывших экс-мэра Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева и экс-руководителя администрации мэра Душанбе Фируза Улмасова.

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