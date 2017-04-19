Магазин, в котором нуждающиеся могут взять товары просто так, бесплатный проезд в маршрутном такси или ежедневная уборка городской остановки – все это результат работы неравнодушных людей в городах Центральной Азии. Каждый из них взялся за дело, которое ему по плечу и без лишних лозунгов сумел сделать мир вокруг себя чуточку добрее, лучше и чище.

«Открытая Азия онлайн» встретилась с активистами из нашего региона и узнала об их бескорыстной помощи обществу.

Казахстан

Есть в Южной столице Казахстана - Алматы - организация «Дворянское собрание». Это приют для животных и что-то вроде фонда по их защите. Волонтёром в нём работает, например, Юлия Еськова-Красуцкая. В интервью она неоднократно рассказывала, что такое «Дворянское собрание»: если на улице находят потерявшуюся породистую или больную бездомную собаку, забирают в приют, а волонтёры ищут для неё новых хозяев. Пока не найдут, ухаживают за животными сами. В праздник Пасхи решили подарить радость и божьим созданиям – вывели их на прогулку.

Другие неравнодушные люди из Караганды превратили в волонтеров собак. Фонд «Лапа помощи» на общественных началах занимается реабилитацией детей с помощью канис-терапии. Организации тяжело, денег не хватает, часто нечем платить даже за аренду. Но они проводят ярмарки, на которых продают мыло ручной работы и игрушки – собранное тратят на поддержание проекта.

Всего три недели назад в Алматы открылся магазин, в котором одежду и обувь «продают» бесплатно, и отбоя от «покупателей» нет. Об Иване Трояне, который открыл необычный бутик, писали журналисты из nur.kz: герой достиг успеха в бизнесе и решил, что пора помогать людям просто так – за «спасибо». Идея такова: одни горожане сдают сюда вещи безвозмездно (единственное требование к поставщикам – товар должен быть целым и выстиранным), а другие, кому нужно, могут просто так его забрать.

- Воспользоваться нашим бутиком может каждый, абсолютно каждый житель планеты Земля. Для нас нет ни наций, ни гражданства, – говорит Троян в видеопрезентации своего доброго дела. Специально для него открыт YouTube-канал, куда регулярно выкладывают сюжеты о жизни магазина.

Ещё один набирающий обороты казахстанский проект живёт в Фейсбуке и называется «Воздух Алматы». Простой горожанин – не эколог, не географ – Павел Александров замеряет «атмосферу» южной столицы и делится этими знаниями со всеми.

– По сути дела, это начиналось не как проект, а как личная потребность знать, что за воздух сейчас за окном, и можно ли проветривать свою квартиру без риска для здоровья. Если воду и еду можно выбирать, то, к сожалению, воздух - нет. Чтобы самому дышать чистым воздухом, нужно, чтобы он во всем городе был чистый. Технических знаний у меня достаточно, информации в Сети полно. Я просто взял готовые решения, адаптировал под себя и создал прибор, – объясняет Александров.

О том, какой грязный воздух в Алматы, известно всем, а смог уже давно стал символом города. Поэтому подобные инициативы тут уже возникали. Такая же простая алматинка Ася Тулесова в 2015 году выпустила совместно с единомышленниками приложение для мобильных телефонов Almaty Urban Air (AUA). Оно тоже показывало уровень загрязнённости и стало настолько популярным, что девушка даже баллотировалась в депутаты маслихата. Но с её приборами возникли бюрократические трудности, и AUA приостановился почти на год.

Фото viralscape.com

Тогда, по словам Павла, он понял, что нужно иметь альтернативный источник подобной информации. Когда прибор был готов и показал свою эффективность, активист решил, что этими данными необходимо делиться. И получил столь же мощный отклик от горожан, как и создатели Almaty Urban Air в своё время. Тогда он установил ещё больше датчиков по городу, инициатива выросла в проект.

– Компоненты для датчиков я покупаю на свои средства. Денег от других лиц и организаций не беру, хотя предложения поступают регулярно. У меня есть идея сделать проект полностью волонтёрским. Принимаю помощь только делами. Сейчас вот такие же неравнодушные люди организовали хостинг, готовят сайт. Другие неравнодушные люди согласились напечатать корпусы для приборов на 3D-принтере. Прелесть этого подхода в том, что я ни от кого не завишу и никому не должен. Полная независимость и свобода действий. Денег это всё стоит немного. Основное, что приходится красть у семьи – это время, – отвечает Павел Александров на вопрос, дорого ли ему обходится его неравнодушие.

Архив ведётся с 11 января 2017 года. Поэтому об аналитике говорить рано, но этих данных достаточно, чтобы понять: ситуация с воздухом в Алматы катастрофическая.

Фото с ФБ-страницы «Воздух Алматы»

Понятно, что решить проблему алматинского смога один активист не в силах, для этого нужна настоящая заинтересованность и воля чиновников. Но Павел убеждён, что в силах горожан заставить власти её решать, а для этого нужно широко распространять информацию о том, насколько воздух грязный, перестать её замалчивать, перестать «дышать в тряпочку» и задавать вопросы.

– На мой взгляд, власть не готова к диалогу и уходит всё дальше и дальше. Много лет предпринимались целенаправленные усилия по разрушению гражданских инициатив. Людей запугали, диалога с чиновниками не видно. Ситуация осложняется прогрессирующей коррупцией. С ухудшением экономической ситуации люди стали больше беспокоиться о том, что они будут завтра есть, а не о том, что чиновники вообще-то являются слугами народа и должны быть подотчётны. Но это другая больная и сложная тема. В любом случае, я уверен, что вода камень точит, и продолжаю свой проект.

Кыргызстан

В Кыргызстане есть люди, которые делают страну по-настоящему лучше. Мы нашли тех, кто не является урбанистом или архитектором, но делает городское пространство комфортнее для жизни.

70-летний заслуженный врач-хирург Асылбек Анарбаев каждый день бесплатно убирает территорию автобусной остановки в Бишкеке. Сюда он приходит каждый вечер. Торопится протереть пыль, накопившуюся за день, собрать мусор и убрать объявления. Ведро и щетку Асылбек Анарбаев купил на собственные деньги.

- Мне не нравится, что здесь беспорядок, а специального работника, который бы следил за остановкой, нет. Если я не буду мыть скамейки, то кто сможет сесть на них?

В теплое время года Асылбек Анарбаевич моет остановку холодной водой, зимой греет ее на газе. Старшее поколение бишкекчан восхищается бескорыстием и трудолюбием заслуженного врача, а вот от молодежи нет никакой реакции. Они в лучшем случае просто проходят мимо, но есть те, которые могут бросить бутылку мимо урны.

В свои 70 лет Асылбек Анарбаев преподает в столичной медицинской Академии. Операции перестал делать недавно. Теперь всю свою энергию он тратит на бескорыстную гражданскую активность. Говорит, что содержать в чистоте город могли бы сами жители. Больше всего его пугают предстоящие выборы. Ведь только ему придется очищать свою любимую остановку от предвыборной рекламы не один месяц.

Следующего гражданского активиста мы нашли через Общественный Фонд «Городские инициативы». Фонд был создан горожанами-энтузиастами три года назад. Организация проводит исследования городской среды, семинары и обсуждения на темы городского развития, помогает инициативным горожанам и муниципальным структурам воплощать идеи по изменению городов Кыргызстана. Одним из таких энтузиастов является житель города Нарына - Муса Жусаев.

Муса уже не первый год доказывает на деле, что способен изменить городскую среду и преобразить свой город. Началось все с того, что он реконструировал аллею имени революционера Жукеева-Пудовкина: установил скамейки и сделал это пространство территорией городского отдыха. Потом построил детскую площадку на месте старого пустыря. Теперь новая игровая площадка - любимое место местной детворы.

- Я здесь родился и вырос. Когда я начал это все делать, в голове были лишь две мысли: что ты сделал для своего города, какой вклад внес в его улучшение? Своими делами я хочу показать, особенно подрастающему поколению, как можно самостоятельно, без копейки из городского бюджета сделать Нарын лучше, - говорит Жусаев.

Таджикистан

А вот Ходжимурод Гульмуродов из Таджикистана даже не знает толком, что такое гражданское общество, но, несомненно, является его ярким представителем. Он – водитель маршрутного такси, курсирует по городскому маршруту №8; каждую пятницу его услуги для пассажиров совершенно бесплатны.

- Я долгое время проработал в России, и часто видел, как люди там бескорыстно помогают друг другу, тогда же решил, что вернусь на родину и тоже буду так поступать. Мои пассажиры люди небогатые, каждая копейка у них на счету, вот я и помогаю им экономить: не заплатили за проезд – купили лишнюю лепешку домой, - рассказывает Гульмуродов.

Сначала мужчина бесплатно возил пассажиров только по праздникам, потом решил совершать свою благотворительность каждую неделю – по пятницам, в особенный день для мусульман. Рано утром выходит на работу, цепляет на лобовое стекло своей «маршрутки» табличку «бесплатное такси» и отправляется в рейс.

- Пассажиры по-разному реагируют, иногда не верят; были случаи, когда даже обижались, мол, у меня есть деньги, чтобы оплатить проезд, но большинство, конечно, благодарят, - говорит Гульмуродов.

За одну пятницу навскидку водитель-альтруист перевозит 300-500 пассажиров, а это - $35-$60. Сумма для водителя маршрутного такси – немаленькая, учитывая то, что автомобиль Гульмуродов взял в кредит и до сих пор его выплачивает, вырученные средства были бы хорошим подспорьем, чтобы быстрее избавиться от долгов.

- Но это ничего, кредит я, дай бог, выплачу, а вот добрые дела нужно вовремя делать – жизнь слишком коротка, - рассуждает Гульмуродов.

Правда, сейчас мужчина тяжело заболел, только вышел из больницы и из дома не выходит – у него постельный режим. Он рассказывает, что медперсонал в больнице его узнал, про его благотворительность говорят в городе, но немного огорчается, что навестить его приходили только родственники.

- Ну, там к ребятам, которые со мной лежали в палате, приходили с работы, а ко мне нет. Как-то мне даже обидно стало, - говорит водитель.

- Когда вернетесь на работу – продолжите свое благое дело?

- Это, конечно, без разговоров, хотя меня родственники иногда ругают, сейчас вот и на лечение много денег ушло, но я сразу сказал, что пятница для меня святой день, как возил бесплатно, так и буду возить. Я уже без этого не могу.

Свою бесплатную «маршрутку» Гульмуродов водит еще с прошлого лета, а весной этого года похожую акцию запустила уже душанбинская администрация. В честь Навруза по предложению мэрии 4 государственных коммунальных унитарных предприятия и 16 обществ разных форм, оказывающих транспортные услуги, решили возить пассажиров бесплатно по разным маршрутам в течение праздничных дней. Такую же акцию чиновники хотят проводить и в другие праздники.

Вполне возможно, что идею мэрии «подкинул» именно Гульмуродов. Чем не гражданский активист?