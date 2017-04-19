В марте на южной окраине города, в 63-м мкрн, начался ремонт внутренних дорог и строительство детской площадки. Казалось бы, благое дело, но на деле вновь не обходится без ошибочных решений.

Вокруг 63-го микрорайона столицы магистральные дороги давно реконструированы в просторные и гладкие шоссе. А вот внутренние дороги, разбитые еще в 90-е, были покрыты грязью, а в холодное время и огромными лужами, местами просто непроходимыми. Их частично засыпали гравием владельцы личных автомашин, жалея свои авто. Более двадцати лет жители микрорайона до остановок транспорта вынуждены были идти по гравию и лужам.

И вот начался ремонт внутренних дорог. Жители радовались, видя, как разбитые трассы превращаются в гладкие дороги. Оказалось, что благоустройство микрорайона включает в себя также строительство спортивных и детских площадок. Вроде и радоваться надо. Вот только работы начались с разрушения небольшого бассейна, пешеходных дорожек и вырубки немногих сохранившихся деревьев, растущих вокруг. Были вырублены и деревья, растущие поодаль, вплотную к придомовым аллеям. Мощные стволы 40-летних деревьев вывозились, а ветви разрешалось забрать жителям близлежащих домов для тандыров.

Фото Валентины Касымбековой И даже часть проезжей дороги должна была быть уничтожена.

Жители были возмущены увиденным. «Летом наши дети всегда играли в этой части двора, поскольку здесь еще сохранилась тень. Спортивные площадки – это хорошо, но ведь в 40-градусную жару там будет невозможно находиться. Неужели площадки нельзя сделать поменьше и сохранить деревья, ведь это тень, прохлада, кислород для людей», - говорит мать троих детей Мукаддас.

Люди обратились к строителям. Инженер-строитель Бахтиёр показал им проект. И оказалось, что, действительно, по проекту это «благоустройство» должно занять всю территорию двора, впритык к придомовым аллеям. И даже часть проезжей дороги должна была быть уничтожена. Вместо зеленых полян запланировано создание заборов вокруг трех площадок. «Мы получим ненужные голые площадки под палящим солнцем вместо озелененного прежде двора», - говорят жительницы 105 и 107-го домов по ул. Фирдоуси.

После переговоров Бахтиёра с главным инженером проекта и разработчиками, строителям было разрешено отступить на один метр от края дороги и придомовых аллей. Тем не менее, еще более десятка деревьев должны быть уничтожены. Поэтому возникает немало вопросов к разработчикам проекта, в частности: побывали ли они на месте, прежде чем приступили к разработке проекта? И стоило ли полностью уничтожать старую планировку, ведь далеко не все люди занимаются спортом? Вполне достаточно было бы ограничиться строительством детской или спортивной площадки, вписанной в масштаб двора, и без уничтожения старых зеленых насаждений.

Ведь в скором времени провести время во дворе станет просто невозможно – всюду будут сплошные заборы под палящим солнцем. И в будущем невозможно будет озеленить двор, поскольку заграждения должны занять всю территорию двора.

К сожалению, статьи закона о градостроительстве, касающиеся учета мнения граждан при строительстве или благоустройстве внутри городских кварталов, практически не работают. И получается, что не в радость жителям проводимое благоустройство.

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