Использование сверхмощной бомбы в ходе боевой операции в Нангархаре было целесообразной и оправданной мерой, заявил глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.

Заявление, как сообщает портал Афганистан.ру, было сделано на заседании кабинета министров, в ходе которого обсуждалась операция в уезде Ачин. Бомба GBU-43, неофициально прозванная «матерью всех бомб», использовалась для ликвидации укрытий группировки «Исламское государство».

Если изначально представители Минобороны ИРА сообщили о 36 боевиках ИГ, убитых по итогам зачистки, впоследствии было объявлено, что фатальные потери группировки достигли 94 человек, сообщает Афганистан.ру.

«Это была надлежащая мера, – отметил Абдулла Абдулла, упомянув о значительных потерях противника. – Местные жители, особенно те, кто потерял членов семьи или был вынужден покинуть свой дом <из-за активности экстремистов>, с большим одобрением отнеслись к авиаудару».

Стоит отметить, что в афганском обществе известие о применении сверхмощной бомбы восприняли неоднозначно. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай обвинил США в испытании оружия массового поражения под предлогом борьбы с терроризмом, а афганскому Минздраву пришлось делать специальное заявление, чтобы развеять слухи об угрозе последствий применения бомбы для здоровья местного населения.

В числе государственных деятелей, осудивших использование беспрецедентно мощной бомбы в Нангархаре, был один из старших советников Абдуллы Дауд Асас. Впоследствии представители главы исполнительной власти объявили об отстранении Асаса от должности в связи с неоднозначными заявлениями по поводу американской боевой операции.