Международная Олимпиада «INFOMATRIXASIA-2017» по информационным технологиям прошла в Алматы с 13 по 16 апреля. В Олимпиаде приняли участие свыше 400 учащихся из 13 стран Азии. Таджикистан представляли 40 юных школьников.

Как сообщил руководитель таджикской делегации, представитель Госучреждения «Республиканский центр выявления и поддержки талантов» Манучехр Хабибзода, конкурс прошел на высоком уровне.

«Наши школьники завоевали на Олимпиаде 2 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. Победителями конкурса стали Исмоил Халимзод и Ходжимурод Ходжимурод из Международной президентской школы, проекты которых были признаны лучшими. Остальные призеры из нашей республики являются учениками лицеев для одаренных детей в городах Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе, Турсунзаде, а также столичной международной школы», - рассказал он.

С начала нынешнего года на международных Олимпиадах таджикские школьники завоевали 45 медалей.