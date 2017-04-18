Владимир Дантес (по центру): "Оказывается, мне очень идёт конь, особенно, если я в национальном костюме".

Ведущие кулинарного тревел-шоу и путеводителя по самым необычным, аппетитным, вкусным достопримечательностям по всему миру «Еда, я люблю тебя!» на телеканале "Пятница" Эдуард Мацаберидзе, Владимир Дантес и Николай Камка на днях побывали в Душанбе.

Отзыв ведущих о дороге, природе и кухне Таджикистана был опубликован на страничке "Вкусный Таджикистан" в соцсети Фейсбук 18 апреля.

"Наш путь от Бухары до Душанбе занял 18 часов. Нас ждала тяжелая,местами разбитая дорога, серпантин, горный перевал, безумно красивые горы Таджикистана, маленькие деревушки с гостеприимными людьми и домашними лепешками и конечно позвоночник, который плавно опускался в штаны", - описывают свои впечатления ведущие шоу.

"Душанбе достаточно советский город, но он очень быстро меняется и развивается. Центр выглядит современно. Люди очень дружелюбные и стереотипы о жителях Таджикистана рушатся, как карточный домик. Короче, мне здесь нравится", - написал один из ведущих.

Ведущий шоу Владимир Дантес и его душанбинская фанатка.

"Утром от дороги многих ожидало, если так можно назвать, похмелье, опухшие лица и т.п. Но когда мы приехали в Гиссарскую крепость-все как рукой сняло. Красота, свежий горный воздух и кони (лошади там тоже были 😂 ", - написал ведущий шоу Владимир Дантес.

Непосредственно о самой еде ведущие высказались так:

"Бухара и Душанбе прекрасные города... но почти все заведения выглядят так, вы представляете: ковры\дерево. Впервые в Душанбе мы нашли действительно модное место - пловную Pilav. Это заведение - крутая смесь местной эстетики в современной обработке. Здесь можно попробовать таджикский плов в современной интерпретации, манты или свою версию лагмана. А еще здесь можно встретить, наверно, всю творческую элиту города, а по вечерам - местные музыкальные группы".

Пока неизвестно, когда программа "Еда, я люблю тебя" о Таджикистане выйдет в эфир.

Четыре года назад, осенью 2013 года в Таджикистане побывали коллеги ребят по телеканалу - съемочная группа телепередачи "Орел и Решка". Снятый о нашей стране ролик тогда всколыхнул таджикское общество. Многие граждане сочли все показанное в фильме недостоверным.

Соцсети Адрей Бедняков в Душанбе, октябрь 2013 года

В адрес ведуших Андрея Беднякова и Анастасии Короткой посыпались обвинения в том, что они "сняли только негатив" взамен на оказанное гостеприимство.

Но ведущие сразу ответили возмущенным таджикским зрителям, что "не снимают рекламные, красивые, агитационные фильмы о стране".

"Мы показываем колорит и то, что отличает нашу культуру от других показываемых в программе культур – именно это интереснее всего. Именно за это нас смотрят. Поэтому не стоит писать о том, что мы не сняли в вашем городе очередной крутой отель или очередной крутой ресторан или как много крутых машин ездят по улицам. Нам все равно, какое впечатление вы хотите произвести на соседей. Потому что нашим зрителям интереснее смотреть, как живут люди, какие у них обычаи и традиции, и чем мы друг от друга отличаемся", - ответили ведущие "Орла и Решки" телезрителям из Таджикистана на странице программы в сети.

А вот и тот нашумевший фильм о Таджикистане: что тут "правда", а что "неправда" - решайте сами.

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