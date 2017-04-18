Более 160 компаний, свыше 1500 наименований товаров представлено на выставке-ярмарке производителей товаров из Узбекистана, которая открылась 17 апреля и продлится до 20 апреля в столичном торговом комплексе "Пойтахт-90". Организаторами выставки являются Торгово-промышленные палаты Таджикистана и Узбекистана и АО «Узэкспоцентр».

Предприятия Узбекистана представили широкий спектр продукции машиностроения, высококачественной автомобильной промышленности, химической индустрии, лёгкой, текстильной, электротехнической, парфюмерной, фармацевтической, мебельной сфер и др. – все то, что удалось создать стране за годы независимости. Главная цель выставки – развитие двусторонних торгово-экономических отношений.

Одним из самых заметных стендов на выставке является презентационная площадь торговой марки Artel.

Artel – крупный производитель качественной бытовой техники и электроники в Узбекистане. Несмотря на то, что история компании началась в 2011 году, сегодня Artel — это конкурентоспособная компания, которая выпускает продукцию, в полной мере отвечающей современным требованиям к бытовой технике. За период своего присутствия на рынке марка успела завоевать доверие потребителя благодаря высокому качеству и приемлемым ценам своих товаров. Для достижения более высоких результатов компания сотрудничает с южно-корейским лидером бытовой техники SAMSUNG, лидером китайского рынка MIDEA, итальянской компанией GLORIA.

«Наша компания разрабатывает продукцию для дома, для тех, кто ценит комфорт, - говорит представитель компании. – Бытовая техника, как часть жизни каждого из нас, делает нашу жизнь проще. Мы стараемся радовать потребителя доступными ценами при покупке, стремимся к тому, чтобы они оставались довольны, пользуясь нашей техникой, наполняли свою жизнь приятными впечатлениями и положительными эмоциями».

Еще одним примечательным фактом является то, что Artel – крупнейший производитель бытовой техники в Центральной Азии. Выпуск продукции компании, представленной на рынках Казахстана, Кыргызстана, России, Азербайджана, Украины, Грузии, а также Таджикистана осуществляется на заводах в Узбекистане на самом современном оборудовании. Не останавливаясь на достигнутом, Artel планирует увеличить экспорт и на другие рынки.

По словам представителя компании, продукция Artel на сегодняшний день уже представлена на рынке Таджикистана.

«Наша продукция уже есть в торговых точках Душанбе, Худжанда и Хатлона, - говорит представитель компании. – Более того, у нас уже есть бренд-шоп в Худжанде и в ближайшее время мы планируем открыть брендовый салон и в Душанбе, что позволит таджикистанцам приобретать хороший качественный товар по доступной цене».

Компания Artel, являясь относительно молодым игроком рынка бытовой техники, стремительно наращивает свое присутствие. Высокий уровень производства подтверждается престижными международными сертификатами, а высокие показатели роста популярности бренда обусловлены, в том числе постоянными исследованиями и поиском новых, более эффективных решений и высоким качеством продукции при весьма доступной цене.

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