ФСБ задержала в Подмосковье предполагаемого организатора теракта в санкт-петербургском метро. Задержанным оказался выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. По версии следствия, он подготовил террориста-смертника Акбарджона Джалилова, сообщают российские СМИ.

«В настоящее время Аброр Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации», — отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

В сообщении спецслужбы подчеркивается, что Азимов родился в 1990 году, он выходец из Кыргызстана.

Уроженца Киргизии с российским паспортом Аброра Азимова поймали у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Московской области. При себе у него был пистолет Макарова — на видеозаписи, опубликованной ФСБ, хорошо видно, как оперативники достают оружие у него из-за пояса.

В спецслужбе считают, что именно Азимов готовил террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В Следственном комитете конкретную роль задержанного в уголовном деле о теракте не называют, отмечая, что пока он считается соучастником преступления. 18 апреля Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте Азимова.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников заявил, что прибывающие из стран бывшего СССР трудовые мигранты составляют основу действующих на территории России групп террористов. Именно в среде мигрантов, по словам главы ФСБ, ведется активная вербовочная деятельность и рекрутируются исполнители терактов.

Днем 3 апреля в вагоне поезда петербургского метро произошел взрыв, жертвами которого стали 15 человек, включая смертника. Более 60 человек получили ранения. В тот же день в Петербурге была найдена и обезврежена еще одна самодельная бомба.

По данным следствия, террористом-смертником, погибшим при взрыве в петербургском метро, был 22-летний выходец из киргизского города Ош этнический узбек Акбарджон Джалилов.

Позднее стало известно об аресте восьми знакомых Джалилова — Сейфуллы Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Шохисты Каримовой и Содика Ортикова.

Следственный комитет РФ сообщал, что в квартирах «граждан среднеазиатских республик», которые ранее контактировали с Джалиловым, были обнаружены «предметы, имеющие значение для расследования».