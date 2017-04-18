16 апреля житель Огайо Стив Стивенс застрелил в Кливленде случайного прохожего и выложил видео преступления в фейсбук. Затем на своей странице он открыл онлайн-трансляцию, в ходе которой рассказал, что убил на Пасху в общей сложности 15 человек. Стивенс на видео ведет себя спокойно и даже смеется; он якобы убивает людей из-за своей бывшей девушки Джой Лейн. Стивенса ищут в пяти штатах, полиция предупреждает, что он вооружен и опасен. Действительно ли он убил 15 человек, до сих пор неизвестно, пишет Медуза.

37-летний Стив Стивенс в полдень 16 апреля вышел из автомобиля Ford Focus в Кливленде и сказал в камеру, на которую он сам себя снимал: «Вот кто-то, кого я сейчас убью. Я сейчас убью этого мужика. Старика».

Прохожим оказался 74-летний Ричард Годвин, он возвращался домой с пасхального обеда из дома своего сына. Мужчины немного поговорили, после чего Стивенс попросил Годвина произнести имя Джой Лейн, выстрелил в него и сел обратно в машину. Годвин умер, у него остались девять детей, а также 14 внуков и внучек.

AGGRAVATED MURDER WARRANT ISSUED FOR STEVE STEPHENS, BM 37 https://t.co/gvJpqaCOPb pic.twitter.com/v8Jkcmb4cy — Cleveland Police (@CLEpolice) April 17, 2017

Стивенс залил видео в свой фейсбук, оно успело разойтись по интернету до того, как социальная сеть удалила видеоролик. Стивенс также открыл онлайн-трансляцию из автомобиля; он рассказал, что уже успел убить 13 человек и ищет новых жертв, а затем добавил, что от его рук в общей сложности погибли 15 человек, тела которых стоит искать в некоем заброшенном доме. Сейчас аккаунт Стивенса удален — по запросу полиции Огайо или по инициативе администрации Facebook, пока не сообщается (изначально утверждалось, что и убийство он транслировал в прямом эфире в фейсбуке, но эти сведения не подтвердились).

Во время онлайн-трансляции Стивенс утверждал, что пошел на убийство (или убийства) из-за бывшей девушки Джой Лейн — якобы чтобы доказать ей, что он на многое способен. Объяснения Стивенса крайне путаные, хотя на видео он выглядит спокойным — и даже смеется, когда говорит об убийствах. Он называет свой номер телефона и предлагает звонить на него.

Бывшая девушка убийцы уже связалась с полицией, ее взяли под стражу. Она рассказала CBS, что несколько лет встречалась со Стивенсом. По словам Лейн, Стивенс всегда был добрым человеком и хорошо относился к ней и ее детям, примерно то же самое говорят и другие его знакомые. Известно, что он работает в психиатрической клинике: Стивенс показывал удостоверение во время трансляции в фейсбуке.

«74-летний Роберт Годвин был убит, его выбрали случайно, видео [убийства] залили в фейсбук. У него осталось 14 внуков и внучек» (англ. яз.)

За день до убийства он был у матери и сказал: «Если ты меня еще раз увидишь, это будет чудо». Женщина рассказала, что Стивенс звонил ей на следующий день и говорил, что убил нескольких человек, потому что злился на бывшую девушку. В трансляции он говорил, что собирается убить «как можно больше людей» еще и из-за своей матери, которая не обратила внимания на его проблемы.

Где сейчас находится предполагаемый убийца, неизвестно. Его телефон передал последние данные о местонахождении из Пенсильвании, после чего аппарат был выключен. В полиции предполагают, что помимо этого штата и Огайо Стивенс может быть в Нью-Йорке, Индиане или Мичигане. Полиция получила более 300 сообщений со сведениями о местонахождении преступника, однако пока не может найти его. Не обнаружены и свидетельства, что Стивенс убил кого-то еще, кроме пожилого мужчины в Кливленде: полиция обыскала несколько пустующих зданий в городе, но никаких тел не обнаружила; сообщений о пропаже более чем десяти человек не поступало.