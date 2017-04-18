АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 18 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 18 апреля в рамках программы «Поддержка управления государственными финансами в Республике Таджикистан», финансируемой DFID и реализуемой Фондом Сороса, в гостинице «Шератон» пройдет первая национальная конференция «Аналитика в сфере государственных финансов в Республике Таджикистан». Начало в 9 часов

- 18 апреля в Душанбе на центрально стадионе состоится игра третьего тура группового раунда Кубка АФК-2017 «Истиклол» (Душанбе) - «Алай» (Ош).

- 18 апреля в Душанбе в торговом центре «Пойтахт 90» продолжится выставка узбекских товаров. Выставка работает с 9 до 17 часов.

- 18 апреля в Театре оперы и балета состоится балет А. Адана «Жизель». Начало в 18 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 18 АПРЕЛЯ

Международный день охраны памятников истории.

1946 – Прекратила свое существование Лига наций, на смену которой пришла ООН.

1998 – Эмомали Рахмонов избран председателем Народно-демократической партии Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 18 АПРЕЛЯ

1914 – Родился писатель-фронтовик, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Фотех Ниязи, бывший после войны редактором окружной военной газеты ТуркВО «Фрунзечи», автор романа «Верность».

1927 – Родился писатель, драматург Азам Сидки.

1938 – Родился доктор физико-математических наук, профессор Бозор Назриев.

1963 – Родился известный политический деятель Таджикистана Сухроб Шарипов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 18 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами сильный, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 14-19 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 22-27 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 18-23 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег), местами сильный. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла, по ВГБАО ночью 2-7 мороза, днем 2-7 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, кратковременный дождь, ночью и утром местами сильный, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 10-12 тепла, днем 23-25 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь, временами сильный. Ветер восточный с переходом на западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 12-14 тепла.