Мэрия Душанбе оповещает жителей города о том, что сегодня вечером на некоторых улицах будет на сутки отключена подача питьевой воды.

Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал постановлении об отключении подачи воды некоторых столичным улицам, сообщает пресс-служба мэрии. В частности, в связи с проведением работ по соединению водопроводных линий в махаллях А. Соатова, Амиршоева, Захматобод, Сахбо, К. Рахимова, Анзоб, Гулистон, Зайнаб-биби, У. Хайём, Сари-Осиё, улицам П. Толиса, Гагарина, Сурхоб, Мехнат, Карамова, проспекту Рудаки в течение суток — с 22 часов сегодня до 22 часов завтрашнего дня будет приостановлена подача воды.

Также временно будет приостановлена на сутки подача воды в микрорайонах Н. Мухаммад, Курган, Хорог, Бахори, Бадахшон-1, 2, по проспекту Дружбы народов, по улицам Ахмада Дониша, Истаравшан, Хусейнзода, Назрикулова, Академиков Раджабовых и Айни. Там также не будет воды с 22 часов сегодняшнего дня до 22 часов завтрашнего.

Жителям домов указанных улиц рекомендуется запастись необходимым на сутки объемом питьевой воды.

Мэрия обязала руководство столичных районов и госунитарное предприятие «Водоканал» обеспечить жителей питьевой водой при помощи водовозов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus