Только спустя трое суток авиакомпания «Сомон Эйр» объяснила случившийся инцидент на борту своего лайнера, который должен был вылететь вечером 14 апреля из Душанбе в Худжанд. О том, что самолет уже на взлете был вынужден экстренно остановиться, писали в социальных сетях.

Пассажиры лайнера «Сомон Эйр» в соцсети Фейсбук вечером 14 апреля сообщили, что самолет не смог вылететь из Душанбе в Худжанд из-за задымленности в салоне. Пользователи Фейсбук сообщали, что самолет резко затормозил уже на взлетно-посадочной полосе. По данным пользователей, на борту самолета находились в основном молодые люди, которые приехали в Душанбе для участия в молодежном форуме.

Как сообщила пресс-служба «Сомон Эйр», 14 апреля на борту Боинг 737-900 авиакомпании «Сомон Эйр» произошло задымление в салоне самолёта перед вылетом из аэропорта Душанбе в аэропорт Худжанда.

«Причиной задымления послужило чистящее средство, которое использовалось во время плановых работ по очистке двигателя накануне перед вылетом. В рамках проведения расследования было выявлено, что остаточные примеси средства попали через двигатель в систему кондиционирования, что и вызвало небольшое задымление и запах в салоне и в кабине пилота. В результате, капитан воздушного судна принял согласно инструкциям правильное решение вернуться на стоянку, о чём он незамедлительно проинформировал бригаду бортпроводников, которые в свою очередь провели тщательную работу с пассажирами согласно своим инструкциям, объявив, что самолёт возвращается на стоянку», - сообщила пресс-служба авиакомпании.

По данным «Сомон Эйр», все пассажиры были доставлены в Худжанд спустя несколько часов на другом авиалайнере компании.

«Все процедуры персонала авиакомпании были выполнены согласно стандартам. Технический персонал авиакомпании провёл проверку самолёта Боинг 737-900, дыма и запаха больше не было выявлено. Авиалайнер был отправлен уже на следующий день в рейс. Авиакомпания «Сомон Эйр» приносит извинения за доставленные неудобства пассажирам рейса Душанбе-Худжанд 14 апреля и благодарит за понимание», - отмечает в официальном сообщении авиакомпании «Сомон Эйр».

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