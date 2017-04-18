На таджикско-узбекской границе произошел вооруженный инцидент, в результате которого узбекские пограничники застрелили гражданина Таджикистана. Узбекское погранведомство заявляет о правомерности действий своего пограннаряда, Таджикистан обвиняет узбекских коллег в нарушении границы и преднамеренном убийстве пастуха.

Как передает Podrobno.uz со ссылкой на сообщение пресс-службы Комитета по охране госграницы Службы национальной безопасности (КОГГ СНБ) Узбекистана, 15 апреля в 18:10 часов в районе населенного пункта Куруксай Сариасийского района Сурхандарьинской области пограннаряд заметил переход из Таджикистана в Узбекистан стада крупнорогатого скота. В соответствии с линией поведения на узбекско-таджикской госгранице узбекские пограничники начали осуществлять выдворение скота обратно на территорию Таджикистана.

В это время к пограннаряду с территории Таджикистана начали приближаться трое неизвестных лиц, которые углубились на территорию Узбекистана примерно на 50 метров и начали выкрикивать в адрес пограничников претензии о незаконном выдворении скота, говоря о принадлежности этой местности Таджикистану. По данным узбекских пограничников, граждане Таджикистана начали их провоцировать, используя нецензурную лексику.

«Требованию пограничного наряда о возвращении их на территорию Таджикистана они не подчинились и напали с использованием ножа и палки на состав пограничного наряда Республики Узбекистан. В целях обеспечения собственной безопасности, отражения нападения и недопущения захвата оружия по нарушителям в соответствии с законодательством Узбекистана было применено оружие. В результате один из нарушителей, гражданин Таджикистана Аслиддин Шоимов, уроженец и житель населенного пункта Шлюм Турсунзадеского района Таджикистана, от полученных ран скончался, остальным двум нарушителям удалось скрыться на сопредельной территории», - сообщает КОГГ СНБ.

Состав пограничного наряда получил телесные повреждения различной степени тяжести в области головы и шеи. По данному факту правоохранительными органами Узбекистана возбуждено уголовное дело. КОГГ СНБ отмечает, что погранпредставительский аппарат Таджикистана по Турсунзадевскому участку был приглашен на встречу для рассмотрения причин возникновения инцидента, однако до сих пор такая встреча не состоялась.

«В связи с изложенным, узбекская сторона призывает таджикских коллег о проведении разъяснительно-профилактических мероприятий с жителями приграничья по недопущению нарушения государственной границы Республики Узбекистан», - отмечается в сообщении погранслужбы.

«Чтобы скрыть неправомерные действия, узбекские пограничники унесли тело убитого пастуха»

Пресс-служба Погранвойск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщила иную версию, указав на неправомерные действия узбекских коллег.

В сообщении Погранвойск говорится, что 15 апреля, примерно в 17:30 часов по душанбинскому времени, узбекские пограничники нарушили Государственную границу Республики Таджикистан, углубившись на 100 метров от линии прохождения границы, и совершили вооруженное нападение на трех таджикских пастухов, жителей населённого пункта Шулум.

«В ходе проведенного расследования установлено, что трое жителей села Шулум пасли скот, принадлежащий жителям указанного населенного пункта, вблизи границы на определенном под пастбища месте. В это время двое узбекских пограничников, которые несли службу на своем участке, в направлении населенного пункта Куруксой РУ с целью задержания пастухов и скота, нарушив границу, вторглись на таджикскую территорию вглубь на 100 метров от линии границы и обошли пастухов с тыла. Увидев происходящее, граждане РТ решили отогнать скот вглубь нашей территории. Но были задержаны узбекскими пограничниками», - говорится в сообщении.

По словам пастухов, которые приводит пресс-служба погранвойск Таджикистана, они предупредили узбекских пограничников, что сообщат о нарушении начальнику погранзаставы РТ.

«В это время один из узбекских пограничников, услышав заявление пастухов, разозлился и, крикнув «я вам сейчас покажу», открыл огонь с расстояния трех метров. В результате одним выстрелом он смертельно ранил гражданина Республики Таджикистан Аслиддина Шоимова, тремя другими выстрелами ранил в правую руку и ногу его брата Р. Шоимова. После нанесения смертельного ранения, с целью сокрытия своих неправомерных действий, узбекские пограничники унесли тело пастуха Шоимова на свою территорию, а остальных отпустили на месте инцидента», - утверждает пресс-служба таджикских погранвойск.

Прибывшая на место инцидента тревожная группа пограничной заставы Республики Таджикистан доставила раненого пастуха в больницу.

На месте инцидента обнаружены гильзы 7.62 мм, принадлежащие узбекским пограничникам и многочисленные следы крови, ведущие на территорию Республики Узбекистан.

«Вместо того, чтобы предпринять все меры по установлению истинных причин возникновения инцидента, пограничный представитель Республики Узбекистан по Узунскому участку обвиняет в происходящем таджикскую сторону", - говорится в сообщении пресс-службы Погранвойск ГКНБ Таджикистана. - Анализируя необоснованные факты погранпредставителя РУ у следственной группы РТ возникли ряд сомнений. В частности, может ли пастух или другой простой гражданин идти на провокационные действия против вооруженного пограничника".

Во-вторых, отмечается в сообщении, как мог узбекский пограничник получить телесное повреждение в область затылочной части головы, когда он стоял лицом к гражданину Таджикистана и при этом держал его на прицеле оружия?

"В-третьих, если граждане Таджикистана нарушили границу РУ, тогда почему узбекские пограничники унесли с собой только убитого, а остальных отпустили? В-четвертых, как была установлено личность убитого в такой короткий срок, если он в момент инцидента уже скончался? Предполагается, что в момент инцидента Шоимов был еще жив и скончался, когда узбекские пограничники, не оказав помощь, перетащили его на территорию РУ», - говорится в сообщении пресс-службы Погранвойск.

Далее указывается, что «погранпредставитель РУ по Узунскому участку преднамеренно укрывает истинные факты произошедшего инцидента на территории Республики Таджикистан».

«Таким образом, пограничный наряд РУ действовал в нарушении норм международных и двухсторонних Соглашений, договоренностей, достигнутых в ходе рабочих встреч руководителей Пограничных ведомств сторон, Линии поведения пограничников на таджикско-узбекской границе по поддержанию дружеских добрососедских отношений.

В частности, узбекские пограничники совершили вооруженное нарушение Госграницы Таджикистана, пограничный наряд РУ не должен был допустить насильственные действия в отношении граждан Таджикистана, тем более, что они находились на территории Республики Таджикистан, на их непреднамеренные действия, если таковые были, они должны были указать голосом и сигналами. Кроме того, в нарушении норм международного гуманитарного права узбекские пограничники оставили на месте инцидента раненого гражданина Республики Таджикистан. По данному факту с 15 апреля на данном участке работает слественная группа Республики Таджикистан. Представители пограничных войск Республики Узбекистан прибыли на место инцидента 17 апреля», - говорится в сообщении погранвойск Таджикистана.

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