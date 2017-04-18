«Страсти» вокруг суицидальных игр в интернете не утихают. В последнее время в соцсетях стали писать о том, что игры со смертельным исходом докатились и до малышей. Речь идет об игре «Розовый пони». Хотя есть некоторые сомнения относительно этой игры, потому что распространяется только одно сообщение одной мамы, и других фактов нет, но применить некоторые шаги для безопасности вашего ребенка в сети все-таки стоит. Причем правила довольно просты. Что делать, чтобы защитить своего ребенка в сети, смотрите в нашей инфографике.