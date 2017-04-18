Новый клип Шабнами Сурайё на ее новую песню «Дива» в Youtube за неделю собрал около 163 тысяч просмотров.

Клип был снят видеостудией Panjsher media. Хотя новая песня по своему содержанию и клип уступают многим хитам известной таджикской исполнительницы, но от этого число ее поклонников, которые следят за новинками таджикской поп-дивы, не становится меньше. Клип был выложен в сети 9 апреля, по состоянию на 17 апреля его просмотрели уже около 163 тысяч раз.

Еще одну новую песню Шабнам - «Латино», выложенную на видеохостинге Youtube в январе этого года, посмотрели уже более 770 тысяч человек.