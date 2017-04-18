В Душанбе сегодня открылась выставка-ярмарка производителей товаров из Узбекистана. Она проходит в столичном торговом комплексе "Пойтахт-90". На выставке представили свою продукцию 160 произодителей различных сфер промышленности - машиностроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, текстильной и др. Выставка будет работать до 20 апреля включительно. В тот же день будут и продаваться представленные на ней товары. Пока для покупателя они недоступны.

По словам продавцов, все дело в том, что товаров завезено ограниченное количество, а предпринимателям для начала надо найти партнеров по бизнесу в Таджикистане, а уж потом продать товары. Однако некоторые изделия все же можно купить уже сегодня.

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"Открывшаяся выставка является результатом усилий глав двух государств, целью которой является укрепление торгово-экономических отношений, привлечение инвестиций, создание совместных предприятий, увеличение двустороннего товарооборота", - заявил, открывая первую выставку узбекских товаров в Душанбе, председатель Госкомитета по инвестициям и госимуществу Республики Таджикистан Каххорзода Файзиддин Саттор.

По его словам, дополнительной платформой для укрепления торгово-экономических отношений между странами может стать проведение 19 апреля бизнес-форума деловых кругов Таджикистана и Узбекистана, «который создаст благоприятную возможность для конструктивного диалога, эффективного обмена опытом, налаживания взаимовыгодных контрактов между хозяйственными субъектами двух стран».

Он отметил, что в последнее время активизировались торгово-экономические отношения между республиками, и «это отрадно». Только за прошедший год, по сравнению с 2015 годом товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился в 5,7 раза, и уже составил более 69,2 млн долларов США.

«Мы заинтересованы в расширении этих связей и намерены использовать все имеющиеся возможности для их достижения», - подчеркнул глава Госкоминвеста.

Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Душанбе Шокосим Шоисломов отметил на церемонии, что выставка олицетворяет новый этап таджикско-узбекских отношений.

"Впервые мы с таким большим десантом – 400 с лишним человек прибываем в Таджикистан, чтобы продемонстрировать то, что нам удалось создать за годы независимости", - заявил посол.

«Вы ознакомитесь с небольшой частью того, что мы делаем в Узбекистане, и убедитесь в том, что мы можем производить все, что производится в мире, качеством может быть даже лучше», - заявил узбекский посол.

«В выставке принимают участие более 160 компаний, которые представляют свыше 1 500 товаров узбекского производства. В комплексе «Пойтахт-90» экспонированы товары электротехнической, кабельно-проводниковой, кожевенной, химической, текстильной и других отраслей. На тысяче квадратных метров демонстрационной площади представлена сельскохозяйственная и транспортная техника, в частности, легковые и грузовые автомобили, пассажирские автобусы, различные тракторы, навесное оборудование, хлопкоуборочные комбайны. В рамках выставки будут организованы бизнес-форум и семинары, в которых примут участие более 500 представителей деловых кругов с узбекской и таджикской сторон», - рассказал председатель правления национальной выставочной компании «Узэкспоцентр» Ибрагим Эргашев.