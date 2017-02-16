Кремль приказал государственным СМИ прекратить «подобострастно» говорить о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам одного из собеседников агентства, это распоряжение коснется государственных телеканалов, пишет Republic.

В Администрации президента РФ, сказал источник Bloomberg, объяснили это тем, что российские зрители больше не находят интересными детали работы Трампа на посту президента США.

Как отмечает издание, приказ Кремля отражает его «растущее беспокойство» по поводу того, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем Москва предполагала изначально.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также рассказывает в колонке для Deutsche Welle Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК, куда входит в том числе телеканал «Россия», получил указание, суть которого «сводится к короткой фразе: “Трампа больше нет”».

«В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)», – утверждает Эггерт.

Bloomberg также отмечает, что решение «умерить публичные ожидания» по поводу улучшения отношений США и России появилось после увольнения советника американского президента Майкла Флинна. Он ушел в отставку на фоне скандала из-за его контактов с российским послом в США.

Кроме того, напоминает агентство, 15 февраля Трамп заявил о «захвате» Крыма Россией. После этого, пишет Bloomberg, российские чиновники, которые «ранее охотно комментировали местным СМИ новости из Вашингтона, вдруг стали менее разговорчивыми».