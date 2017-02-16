15 февраля в Гааге состоялась церемония вручения верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Королевстве Нидерландов Эркинхоном Рахматуллозода Его Величеству Королю Нидерландов Виллему-Александру.

Согласно положениям протокольной практики страны пребывания Посол Таджикистана прибыл ко дворцу нидерландского монарха “Нордайнде” в королевской карете и в сопровождении гвардейской кавалерии. Был выстроен почетный караул. Оркестр сыграл государственные гимны двух стран.

После завершения церемонии вручения верительных грамот, между новоназначенным Послом Таджикистана и Королем Нидерландов состоялась дружеская беседа. Эркинхон Рахматуллозода передал Его Величеству Королю Нидерландов теплые приветствия и наилучшие Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, а также выразил готовность Таджикистана к укреплению и расширению конструктивных отношений между обеими странами, обогащению этих связей новыми направлениями сотрудничества и их расширению в рамках деятельности сторон в международных и региональных организациях, в частности по водной повестке дня.

Король Нидерландов, который в свою бытность наследником престола, возглавлял в течение нескольких лет одну из структур ООН по водным проблемам, выразил поддержку данному предложению. Он с особым вниманием отнесясь к ситуации в регионе Центральной Азии и соседнем Афганистане, борьбы против современных вызовов и угроз и возможности для дальнейшего развития экономических отношений, подчеркнул, что Королевство Нидерландов является сторонником укрепления и расширения конструктивных отношений с Таджикистаном.

В конце беседы Король Нидерландов Виллем-Александр попросил Посла передать свои наилучшие пожелания народу и главе государства Эмомали Рахмону.

В рамках своего визита в Гаагу, Эркинхон Рахматуллозода провел несколько встреч с официальными лицами страны и главами международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в этом городе. В частности состоялись беседы с президентом Международного уголовного суда Сильвией Фернандес де Гурменди, заместителем директора Европола Олдричем Мартину, заместителем генерального секретаря Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов Рональдом ван Ройденом, а также с главами ряда профильных управлений МИДа.

Стороны обсудили темы, представляющие взаимный интерес, в частности рассмотрели вопрос о сотрудничестве и партнерстве стран-членов Европейского Союза с нашей страной в имплементации Национальной стратегии развития Таджикистана до 2030 года.