Российское дипведомство разместило на своем сайте предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу. Сообщение связано с угрозой ареста «по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах», которой подвергаются россияне, сообщает «Коммерсант».

Ведомство в очередной раз подтверждает наличие угрозы. Ранее аналогичные документы были опубликованы 2 сентября 2013 года, 10 апреля 2014 года, 22 мая 2015 года и 11 апреля 2016 года.

«Вопреки нашим неоднократным призывам наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру»,— говорится в сообщении МИД. Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. Только в прошлом году «в США были экстрадированы четыре российских гражданина: Сенах, Сергеев и Серов из Финляндии и Вартанян из Норвегии»,— отмечает министерство. Одним из последних был арест Станислава Лисова в Испании 13 января, который находится под стражей до вынесения судом решения по экстрадиции.

Также в МИД РФ напомнили о случаях похищения российских граждан за границей. «Так произошло с Константином Ярошенко, схваченным в 2010 году в Либерии, а также Романом Селезневым, которого американские агенты в июле 2014 года буквально выкрали с Мальдивских островов»

По данным ведомства, арестованные таким образом россияне испытывают предвзятое отношение американского правосудия к себе и подвергаются давлению. «Их всячески пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам»,— подчеркивается в сообщении.

Российское дипведомство заверяет граждан в готовности представительств министерства за границей оказать помощь и всестороннюю консультацию попавшим в беду россиянам.

«Однако с учетом указанных обстоятельств настоятельно рекомендуем российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски»,— отметили в МИД РФ.