Тенденция падения внешнеторгового оборота Таджикистана продолжается третий год подряд. В январе нынешнего года объем внешней торговли страны снизился по сравнению с этим же периодом прошлого года на 51 миллион долларов.

В январе 2017 года внешнеторговый оборот Таджикистана составил 252,3 миллиона долларов, что на 17 процентов (51,6 млн долларов) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

Снижению объема внешнеторгового оборота способствовало сокращение республикой импорта глинозема, муки, пшеницы, нефтепродуктов, машин и оборудования, древесины и изделий из нее и прочее. В целом, объем импорта по сравнению с январем прошлого года упал почти на 23 процента, составив всего 185 миллионов долларов.

Отметим, что среднемесячный объем импорта в прошлом году составлял свыше 252 миллионов долларов.

Объем экспорт товаров в январе этого года составил 76 миллионов долларов, что на 5 процентов или на 3,2 миллиона долларов больше января прошлого года.

Таким образом, торговый баланс республики сложился отрицательный и составил 117 миллионов долларов.

Основными торговыми партнерами Таджикистана в январе этого года являлись Россия (более 67 млн долларов), Казахстан (свыше 61 млн) и Китай (около 40 млн).

Внешнеторговый оборот Таджикистан падает уже третий год подряд после пика в 2014 году, когда он по итогам года составил 5 миллиардов 274 миллиона долларов. Среднемесячный оборот в 2014 году составлял почти 440 миллионов долларов.