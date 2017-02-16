«Азия-Плюс» начинает свой новый проект - "Таджикистан: поколение NEXT". В рамках этого проекта мы хотим познакомить наших читателей с яркими представителями таджикской молодёжи, которые, несмотря на свой возраст, уже успели заявить о себе - сделать что-то неординарное в учёбе, работе, спорте или искусстве.

Мы думаем, что наши интервью с представителями «поколения Next» будут тем более актуальными, что 2017-й объявлен главой государства Годом молодёжи и именно от этого поколения зависит, в какой стране мы будем жить завтра.

Таджикский стартапер из США, основатель компаний FourStay и Unicobag, в интервью «АП» делится своими мыслями о глобальных перспективах своих проектов, о привлечений инвестиции из Силиконовой долины, о технологическом будущем Таджикистана и о новом мэре Душанбе - Рустами Эмомали.

О пути к бизнесу

- После окончания школы я поступил в американский колледж в городе Балтимор, штат Мэриленд, и был настроен только на учебу. Однако, после первого семестра, в 2008 году, начался мировой экономический кризис, и я столкнулся с финансовыми трудностями. Самой большой проблемой для меня стал поиск подходящего жилья по моему ограниченному бюджету. Мы с моим другом Фаридуном Назаровым, который оказался в такой же ситуации, решили открыть нашу первую компанию STP Housing Solutions с целью поиска жилья для иностранных студентов. Мы на своем опыте знали, что спрос на подобные услуги достаточно большой, но не знали, как и с чего начать. Я благодарен Всевышнему за то, что оказался в нужном месте в нужное время и встретил хороших людей, которые подсказали мне, как сделать первые шаги в бизнесе. То есть, мы пытались решить свои собственные проблемы и увидели предпринимательскую перспективу, которая могла помочь другим студентам в такой же ситуации. Мы дерзнули создать нашу компанию и выиграли свой первый тендер. Первый успех помог нам поверить в свои силы - мы решили заниматься и другими проектами, основываясь на нашем собственном жизненном опыте. В 2014 году я прошел отличный тренинг для стартапперов в Силиконовой Долине, где смог увидеть такие компании, как Google, Apple и ряд других инновационных компаний. Я для себя четко понял, что лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать или прочитать в книгах. Вывод - технологии меняют мир, и мы должны шагать в ногу с мировыми изменениями. Тогда я решил перейти от традиционного предпринимательства, к виртуальному – онлайн бизнесу.

Команда FourStay

О FourStay и Unicobag

- Сегодня я участвую в нескольких проектах, которые очень вдохновляют меня. Самый многообещающий из них - 4stay, онлайн платформа поиска и бронирования жилья для студентов со всего мира. Другими словами, FourStay - это аналог Amazon или eBay, но только для поиска жилья. Мы являемся многонациональной командой, которая сама испытала все проблемы, связанные с поиском жилья. Мы объединились для того, чтобы помочь тем, кто оказался в трудном положении, не найдя подходящего жилья. В 2016 году мы запустили этот проект и начало было достаточно успешным: FourStay был признан лучшим стартап-проектом недели по версии журнала «Washington Business». Одна из самых крупных местных компаний по недвижимости «BISNOW» дала такую характеристику проекту: «Один из пяти самых многообещающих и прогрессивных стартапов в городе Crystal City». Мы являемся членами организации“1776”, которая выступает как акселератор стартапов в Вашингтоне. Кроме того, у нас уже налажено доверительное и тесное партнерство с крупными образовательными учреждениями и компаниями, занимающимися недвижимостью и размещением студентов, включая IIE, Northern Virginia Community College, Consortium of Community Colleges, The Washington Center и AIFS.

Strayer University Это фотография с церемонии вручения дипломов Акобира и Фаридуна, на которую поехал наш посол Фарход Салим, чтобы их поддержать.

Еще один проект, который вдохновляет меня каждое утро – это Unicobag. Его можно условно называть «Uber для багажа». Представьте, что вы прилетаете в Вашингтон и у вас есть багаж, но вы не хотите по прилету долго дожидаться своего багажа в аэропорту. С помощью приложения «Unicobag» вы просто оформите заказ по смартфону, и один из наших водителей доставит его к месту назначения. Мы уже работаем в аэропортах Вашингтона, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса; подписали контракты с авиакомпаниями Etihad Airlines, Virgin America, Virgin Atlantic, Aeromexico, TICA, China Airlines, Air New Zealand, Alitalia, Volaris, Turkish Airlines и Avianca Airlines. В перспективность этого проекта поверили серьёзные организации, например, Plug and Play Investments, которые инвестировали в сотни стартапов, включая PayPal, Zoosk и Dropbox. Нас также поддержала компания Carlson Wagonlit Travel, которая является крупной туристической компанией с доходом более $27 миллиардов долларов в год, а также инвестиционная компания Morgan Stanley. Я верю, что оба проекта имеют глобальную перспективу. 4stayявляется единственной компанией, которая непосредственно помогает студентам найти жилье, а Unicobag - единственной компанией, предоставляющей услугу доставки багажа посредством мобильного приложения. Мы будем много работать, чтобы сделать наши компании успешными.

О мировых трендах

- Мировые технологии развиваются очень быстро и трудно предсказать, что нас ждет завтра. Всего 20 лет назад жизнь на земле была абсолютно другой. Тогда еще не было Google, Facebook, Uber, Viber, Instagram, Amazon или Alibaba, а сейчас они стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Недавно я принимал участие в конференции, организованной Школой Бизнеса Wharton, где спикером выступал Аниш Чопра – бывший технический директор Белого Дома. Он привел интересный факт: если 50 лет назад мы работали 70 часов в неделю, то сейчас - лишь 40 часов, во Франции этот показатель составляет в среднем 20 часов в неделю. Он считает, что эта тенденция приведет к тому, что через 20 лет, если не раньше, мы будем работать всего 5 часов в неделю. И при этом размер заработной платы будет вполне достаточен для достойной жизни. Объясняется это тем, что сегодня, в век информационных технологий, человека все активнее вытесняет искусственный интеллект - беспилотные автомобили, компьютеризация услуг, онлайн-образование и т.д. Я верю, что Таджикистан также имеет большой человеческий потенциал. Но очень важно идти в ногу с быстро меняющимся миром, не отставать от технологического прогресса.

В ноябре 2016 я выступал в качестве спикера на первом форуме молодых предпринимателей Таджикистан «G5 Startup Forum», который был организован Клубом Молодых Предпринимателей Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ и "55 GROUP" в Душанбе. Я был впечатлён уровнем организации мероприятия, большим количеством молодых и талантливых ребят с оригинальными идеями. Многие из участников рассказывали о своих идеях с такой страстью, что смотря на них, невозможно не верить в потенциал нашей республики. Я смотрел на них и думал: вот они, новые «стивы джобсы или «марки цукерберги»…

На выступлении в G5 StartUp Forum

Иногда молодых просто нужно услышать и поддержать: “Да, ты можешь!” (“Yes, you can!”). Надеюсь смогу участвовать, как наблюдатель в форуме G5 в 2017 году.

О нашей экономике

- Таджикская экономика имеет сегодня в основном аграрный характер. Но восьмимиллионный Таджикистан, расположенный рядом с величайшей индустриальной страной мира – Китаем, мог бы перейти с сельскохозяйственной экономики на следующий уровень – к индустрии услуг.

Мы могли бы перенять инновации и опыт предпринимательской деятельности у стран с бурно развивающейся экономикой. В экономике, самый важный капитал и ресурс - это человеческий потенциал, а не недвижимость, активы или что-нибудь другое.

Мы привыкли только покупать у других стран, но теперь нужно научиться продавать им свои услуги, идеи и товары - тот же 4stay, Unocobag или таджикский бренд iamdifferent. Через китайскую производственную инфраструктуру, или же с помощью интернета и инновационных технологии мы можем выйти на мировой рынок. Все это будет реальным, если мы будем инвестировать в качественное образование и инновации.

О проектах в Таджикистане

- В настоящий момент есть несколько проектов, над которыми мы работаем. Один из них - это портал, объединяющий всех стартаперов Таджикистана в одну сеть, чтобы помогать им воплощать их идеи в жизнь, находить им менторов, руководителей, финансировать и связывать их с инвесторами из Силиконовой Долины.

Другой проект – это открытие специализированной школы с упором на точные науки и новые технологии. Я считаю, что сейчас если таджик будет знать английский язык и программирование, он ежемесячно с легкостью сможет заработать 1000 долларов, сидя со своим ноутбуком в любом интернет кафе или сидя дома. А теперь умножьте это сумму на тысячу или сто тысяч человек и представьте, что получится!

Другая важная сфера – это туризм. Таджикистан всегда называется в числе самых привлекательных стран мира в сфере туризма. Наша страна фантастически красива и в ней можно найти много живописных и неизученных мест. Я тоже, как и наш Президент, верю в то, что туризм станет очень прибыльной отраслью нашей экономики. Надеюсь, что наши проекты помогут американцам открыть Таджикистан для себя. Одна из причин, по которой Таджикистан не посещают много туристов – эта то, что они не слышали о нашей стране. Другие причины - дорогие перелеты, низкий уровень сервиса. Я верю, что они будут решены.

О ностальгии по Родине

С мамой

- Находясь так далеко от родины, мы часто о ней думаем, по новостям в СМИ следим за событиями, которые там происходят. И, конечно, мы стараемся включать молодых таджикских специалистов в наши проекты. Например, сейчас аутсорсинговая команда в Таджикистане помогает нам с привлечением клиентов для проекта 4stay. Это, в свою очередь, помогает создавать рабочие места в Таджикистане. Помимо этого, мы помогаем нашим гражданам через различные культурные и образовательные проекты в рамках Таджикско-Американской Культурной Ассоциации (ТАКА). Жизнь соотечественников нам небезразлична и мы всегда с радостью общаемся с нашими земляками, живущими в США или приезжающими в эту страну.

Советы сверстникам

- Говорят, если не хочешь работать всю свою жизнь, делай то, что тебе просто нравиться. Например, если любишь футбол, стань профессиональным футболистом – будешь играть в любимую игру и получать за это деньги! Добиться настоящего успеха можно только в том деле, которое ты любишь. Конечно, при этом надо очень много работать и иметь терпение. Второе – инвестируй в себя, в своё развитие! Если у тебя есть миллион и ты должен инвестировать его только в одно место, это должен быть твой мозг. Все в этой жизни приходит и уходит, но твои знания и опыт останутся с тобой. Третье, никогда не бойся ошибаться. Ошибайся, но не сдавайся, иди вперед. Как говорил Стив Джобс, «оставайся голодным, оставайся безрассудным»! Он имел в виду оставаться голодным до новых идей, новых знаний, нового опыта. Чтобы не застрять в зоне комфорта, чтобы всегда идти вперед. Если завтра ты будешь таким же, каким был вчера, значит у тебя есть проблемы, которые нужно решать.

О новом мэре Душанбе

- Душанбе - прекрасный, молодой и перспективный город. Больше половины населения столицы – это молодые люди. Вашингтон часто напоминает мне Душанбе, поскольку там, как и в Душанбе, много прекрасных мест. Даже душанбинский «Касри Миллат" чем-то мне напоминает Белый дом.

А что касается назначения Рустама Эмомали мэром нашей столицы, то оно может стать символическим событием в Год молодежи. Он молодой и энергичный, имеет опыт работы с молодёжью, знает потребности начинающих бизнесменов. Поэтому надеюсь, что новый мэр всячески поддержит мероприятия и программы, направленные на развитие предпринимательства, инновационных технологий и привлечения инвестиций в нашу столицу.

Уважаемые читатели, приглашаем вас к участию в нашем проекте «Таджикистан: поколение NEXT»! Пишите нам, предлагайте кандидатуры будущих героев этой рубрики. Кого вы считаете достойным представителем нового поколения таджикистанцев? Чего ему (ей) удалось добиться, в какой сфере, почему вы считаете это важным для нашего народа и страны? Укажите, как можно связаться с этим человеком. Мы обязательно изучим все ваши предложения и расскажем о самых интересных наших земляках.

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